Выпустил восемь пуль в головы: подозреваемым в убийстве двух девушек на Уктусе оказался инженер-конструктор

Август 2018-го стал неким апогеем насилия и жестокости того года на Среднем Урале. Пока жители Екатеринбурга и Березовского приходили в себя от известий о расправе над Димой Рудаковым, на склоне горы Уктус были найдены тела двух девушек.

Ранним утром 26 числа Ксению Солтанову и Наталью Кузнецову нашли грибники, изуродованные до неузнаваемости подруги стали жертвами неуловимого стрелка. 29-летняя Ксюша умерла на месте, а 28-летняя Наташа – скончалась через пять дней в реанимации, так и не придя в сознание. Обычные посиделки в любимом месте с вином и пиццей обернулись для подружек страшной смертью. Девушки дружили со студенческой скамьи, обе выучились в Уральском юридическом университете.

- Они были не разлей вода. Вместе отдыхали, занимались спортом, путешествовали, - со слезами на глазах вспоминают о дочках матери убитых. – В тот день он не их убил, он – нас убил.

НЕИЗВЕСТНОЕ ОРУЖИЕ И СБОРЫ ДНК

Задержать по «горячим следам» убийцу не удалось, как и установить тип оружия. Лишь по предварительной информации Ксения и Наталья были расстреляны из пневматической винтовки, переделанной в боевую. А это значит – оружие не зарегистрировано, а для его покупки не нужна лицензия.

Место, где убили девушекФото: Олег ГАЛИМОВ

Несколько тысяч мужчин, живущих в окрестностях, попросили сдать слюну для проверки ДНК. На телах подружек были найдены ДНК четырех людей, однако ни одно из них могло не принадлежать преступнику. Убийце также удалось остаться незамеченным на камерах видеонаблюдения, которые ведут онлайн-трансляцию. Но скорее не из-за своего профессионализма, а из-за скупости руководства ГЛК «Уктус».

- Из леса вышел человек с фонариком на лбу. Выстрелил и исчез. На камерах ничего не видно. Экономят на всем подряд, - рассказывал осенью 2018-го тогдашний начальник уголовного розыска Свердловской области Александр Мазаев.

«ПОМОЩЬ» ОТ ЭКСТРАСЕНСА

Спустя месяц после похорон на месте преступления были замечены «странные люди с факелами». Сначала их приняли за сатанистов, проводящих очередной обряд. Но оказалось все намного проще – это были съемки нового сезона «Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной». Известный медиум приехала в Екатеринбург, чтобы помочь матерям девушек узнать мотивы этого убийства. Ларина была уверена, что Наталья знала убийцу, и за несколько дней до смерти у нее произошел с ним конфликт.

Татьяна Ларина в доме родителей Ксении. Фото: ТВ3

- Он не молодой, в районе 45 лет, блондин, - рассказала экстрасенс. – У него вытянутое лицо и маленькие брови. Это был внешний конфликт, не связанный с работой.

ПОДОЗРЕВАЕМЫМ В УБИЙСТВЕ ОКАЗАЛСЯ ФОТОГРАФОМ

Предполагаемым убийцей оказался 34-летний инженер-конструктор Алексей Александров. Сегодня он показал следователям, как и где убивал Ксению и Наталью. Он работает на заводе имени Калинина.

- Он был немного странноватым, замкнутым, но учился хорошо, всегда сидел на первой парте, малообщителен, с ним никто особо и не общался. Да, на последних курсах носил с собой фотоаппарат, а потом стал заниматься этим почти профессионально, - рассказывает друг Александрова, который учился с ним вместе в вузе.

Алексей работает инженером, но в свободное время фотографировал людей. В том числе и на горе Уктус. Фото: СОЦСЕТИ

Алексей давно увлекается фотографией. На его странице «ВКонтакте» показаны его работы. В их числе и фотосессии на Уктусе. Фото: СОЦСЕТИ

Алексею 34 года. Фото: СОЦСЕТИ

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