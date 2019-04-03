2019-04-03T13:00:39+03:00
Происшествия

«Он сильно наследил»: главный следователь Среднего Урала пообещал поймать убийцу двух девушек на Уктусе

Об этом он заявил на встрече с матерями погибших
Олег Галимов
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С момента убийства прошло больше семи месяцевС момента убийства прошло больше семи месяцев
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Больше семи месяцев прошло с того дня, как на склоне горы Уктус в Екатеринбурге нашли тела двух девушек – 28-летней Натальи Кузнецовой и 29-летней Ксении Солтановой. Они часто приезжали на окраину города, чтобы поболтать и встретить рассвет, а зимой катались там на сноуборде. Близкие подруги были убиты в темное время суток, а их тела нашли в чаще леса грибники.

Место убийства девушек Фото: Олег Галимов

Место убийства девушекФото: Олег Галимов

Чтобы поймать убийцу по «горячим следам» сыщики проверили всех знакомых девушек, а также собрали пробы ДНК у всех мужчин, проживающих поблизости от места преступления. Но тщетно, по сей день маньяк остается на свободе. По информации источника «КП» в правоохранительных органах, на камерах видеонаблюдения канатной дороги не видно лица преступника, но он все же оставил орудие убийства – самодельное ружье.

Зимой прошлого года матери Ксении и Натальи приезжали на разговор со следователями СКР отдела по особо важным делам. Убитые горем женщины рассказали, что стрелок выпустил восемь пуль, целясь в головы.

Татьяна Кузнецова. Мать одной из убитых на Уктусе девушек.Алексей БУЛАТОВ

Сегодня Алина Солтанова рассказала нам, что недавно она вместе с Татьяной Кузнецовой была на приеме у главы СУ СКР по Свердловской области Михаилом Богинским. По ее словам, генерал-лейтенант юстиции заявил, что поимка преступника – это вопрос времени.

- Нам сказали, что зацепок по делу очень много, - рассказывает мать убитой девушки. – Пусть этот урод не думает, что он самый умный. Если он считает, что не наследил – то это не так. Наследил.

Ксения и Наталья любили активный отдых. Фото: соцсети

Ксения и Наталья любили активный отдых. Фото: соцсети

Девушки подружились в конце нулевых, когда поступали в Юридическую академию. Фото: соцсети

Девушки подружились в конце нулевых, когда поступали в Юридическую академию. Фото: соцсети

Изначально раскрытием убийства занимался Следственный отдел по Чкаловскому району, но позже дело признали сложным и передали в областное управление. Родственники девушек даже обращались за помощью к известному медиуму Татьяне Лариной.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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