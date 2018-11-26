«Стрелок работал в полиции или прошел военную подготовку»: матери убитых на Уктусе девушек обратились к уральским следователям

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/679469" frameborder="0"></iframe> Татьяна Кузнецова. Мать одной из убитых на уктусе девушек.Алексей БУЛАТОВ

Прошло три месяца с того дня, как на склоне горы Уктус расстреляли двух девушек – Ксению Солтанову и Наталью Кузнецову. Подружки хотели встретить рассвет, но стали жертвами маньяка, который до сих пор остается на свободе.

Убийца растрелял девчонок из самодельного пневматического пистолета, после чего оттащил тела в чащу леса. Трупы нашли на следующее утро грибники: Ксения была уже мертва, а за жизнь Натальи неделю боролись врачи.

Тело девушек нашли в чаще леса. Фото: Олег Галимов/ соцсети

Эта трагедия буквально породнила семьи погибших, а сегодня в Екатеринбург из Оренбургской области приехала мать Натальи, Татьяна Кузнецова. Больше 10 лет назад ее дочь переехала в уральскую столицу, чтобы поступить в УрГУЮ, где она и познакомилась с Ксенией.

Матери убитых встретились не просто так: сегодня они идут на прием в областной Следственный комитет, чтобы встретится с сыщиками. Примечательно, что даже самые близкие родственники не видели запись с камер видео наблюдения, на которой видно момент жестокой расправы.

На данный момент известно, что силовики искали убийцу среди жителей близлежащих домов и взяли пробу ДНК почти у двух тысяч мужчин. К сожалению совпадения со следами, найденными на месте преступления, до сих пор не найдено.

Из рассказа Алины Солтановой и Татьяны Кузнецовой нам удалось узнать некоторые подробности нападения, которые полностью противоречат ранее высказанным версиям.

- Он подошел сзади, девочки его не видели, - рассказывают матери девушек. – Сначала он пять раз выстрелил в Наталью, а потом трижды в Ксению.

В начале осени на месте убийства были замечены подозрительные люди с факелами. Многие приняли их за сатанистов, но как выяснилось, среди людей в мантиях были и Алина с Татьяной, а все происходящее было частью съемок реалити-шоу с участием экстрасенса Татьяны Лариной. По словам медиума, «девушки даже не успели понять, что происходит». Программа выйдет в эфир 30 ноября.

Медиум Татьяна Ларина заявила, что Ксения и Наталья хорошо знали нападавшего и раньше видели его. Фото: скриншот с сайта телеканала «ТВ 3»

Следователь назначил Татьяне и Алине встречу на 17:30 и к зданию Следственного управления СКР женщины приехали уже затемно.

По словам матери Натальи Кузнецовой, до сих пор никто не может ответить, за что убили ее дочь. В тот день она нянчилась с внуком и внезапно начала плакать, а через несколько минут ей позвонили из екатеринбургской полиции. Сначала ей лишь сказали: «Ваша дочь с травмой головы попала в больницу, а ее подруга мертва».

- Убийца выстрелил 8 раз и все пули попали в голову, - рассказывает Татьяна едва сдерживая слезы. - Он явно работал в полиции или проходил военную подготовку. На месте преступления нашли только семь пуль.

Женщины также добавили, что в момент убийства было уже достаточно темно, и камеры наблюдения очень плохо зафиксировали момент нападения.

- Убийца - мужчина не ниже 176 сантиметров. Видео отправили для разбора московским сыщикам, - добавила Алина Солтанова.

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