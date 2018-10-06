«Пришли в плащах и с факелами»: на месте убийства девушек на Уктусе начали собираться сатанисты

СЕГОДНЯ 10:56 2018-10-06T11:00:24+03:00

Убийца Натальи и Ксении до сих пор на свободе. Фото: соцсети/ Олег Галимов

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На месте убийства двух девушек на горе Уктус начали собираться сатанисты. К таким выводам пришел уральский исследователь Валентин Дегтерев, который случайно заметил группу людей вечером 5 октября. Порядка десяти человек попали на камеры видеонаблюдения, установленные на опорах подъемника.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/672008" frameborder="0"></iframe> На месте убийства девушек на Уктусе начали собираться сатанисты.Подозрительных людей заметил исследователь Валентин ДегтеревОлег Галимов

- Они там собираются еще с 80-ых годов, - рассказал «КП-Екатеринбург» Дегтерев. – Все в плащах и с факелами, кто-то даже приехал на квадроцикле. Их не смутил даже проливной дождь, они развели костер и провели какие-то обряды. Про убийства людей я ничего не слышал. Но думаю, что сатанисты могут практиковать и такие варварские обряды. Насколько я помню, про эти горы ходит легенда, что там были языческие капища.

Убийство 29-летней Ксении и 28-летней Натальи произошло 25 августа. По предварительной информации девушки отправились на склон, чтобы встретить рассвет.

Девушки вели активный образ жизни. Фото: соцсети

Убийца расстрелял их в упор из травматического оружия и оттащил тела в лес. Ксения скончалась на месте, а Наталья умерла спустя неделю в реанимации.

Подруги часто приходили на Уктус. Фото: соцсети

После этого зверского преступления оперативники опросили всех знакомых девушек и жителей близлежащих домов. Возбуждено дело по статье «Убийство», которое находится на личном контроле министра МВД РФ Владимира Колокольцева. В расследовании преступления принимают участие и сыщики из Москвы.

Ксения и Наталья дружили более 10 лет: в 2007 году они вместе поступили в Юридическую академию. Ксению похоронили в Екатеринбурге, а Наталью в ее родном городе – Медногорске.

Последним, кто видел подруг живыми, был доставщик пиццы. Оперативники уголовного розыска опросили его в первую очередь, но у молодого человека было алиби. На данный момент следователи опросили более тысячи человек по этому делу.

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