«Наташа его знала»: знаменитый экстрасенс назвала приметы убийцы девушек на Уктусе

СЕГОДНЯ 13:25 2018-12-01T13:25:58+03:00

Изменить размер текста: A A

На телеканале «ТВ-3» стартовал новый сезон программы «Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной». Его первая серия посвящена до сих пор не раскрытому убийству девушек на горе Уктус. Речь идет о 29-летней Ксении Солтановой и 28-летней Наталье Кузнецовой.

Медиум приезжала в Екатеринбург и общалась с семьями убитых девушек, а также посетила место преступления. Именно визит съемочной группы был принят за сбор сатанистов. Ларина уверена, что Наталья знала убийцу, и за несколько дней до смерти у нее произошел с ним конфликт.

Татьяна Ларина также заявила, что убийца прекрасно владеет оружием. Фото: скриншот

- Он не молодой, в районе 45 лет, блондин, - рассказала экстрасенс. – У него вытянутое лицо и маленькие брови. Это был внешний конфликт, не связанный с работой.

Добавим, что недавно матери Ксении и Натальи ходили на прием к следователю по особо важным делам, что бы выяснить, есть ли у силовиков успехи в расследовании. Момент убийства попал на камеры видеонаблюдения, но из-за темноты лицо мужчины не видно. Предположительно, это человек ростом до 180 сантиметров.

Оружие, из которого он стрелял, по-прежнему не определено. Преступник выпустил восемь пуль: пять попали в голову Наташе, остальные три – в лицо Ксении.