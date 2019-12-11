«Он все признает, чтобы его отправили в дурдом»: разбираемся с адвокатом, может ли фотограф, подозреваемый в убийстве девушек на Уктусе, избежать «уголовки»
В конце августа 2018 года на склоне Уктуса в Екатеринбурге грибники нашли изрешеченные пулями тела двух девушек. 29-летняя Ксения Солтанова была уже мертва, 28-летнюю Наталью Кузнецову врачи пытались спасти. Увы, девушка умерла в больнице спустя пять дней, не придя в сознание.
Силовики долго не комментировали жестокое убийство, а загадочного стрелка искали 470 дней. Недавно за его поимку объявили награду в миллион рублей.
9 декабря предполагаемого убийцу удалось задержать. Им оказался 34-летний екатеринбуржец. Отец, муж, инженер, обладатель «красных» дипломов, а также фотограф-любитель. Никто даже не мог предположить от тихого Алексея такого…
Между тем, дома у 34-летнего Алексея Александрова нашли настоящий арсенал оружия. А еще там были квадрокоптер и прибор, позволяющий видеть в темноте, (первоначально предполагалось, что на убийце был налобный фонарик, но позже силовики уточнили, что это был тепловизор. – Прим. Ред.). Александров признался в том, что расстрелял девушек в момент, когда они сидели на склоне Уктуса и ели пиццу, а потом оттащил их тела в лес.
Алина Солтанова в ходе суда спросила у обвиняемого за что он убил ее дочьФото: Алексей БУЛАТОВ
«ВСЕ ПРИЗНАЕТ, ЧТОБЫ ОТПРАВИЛИ В ДУРДОМ»
11 декабря в Ленинском районном суде подозреваемому в двойном убийстве выбрали меру пресечения, под стражей он пробудет два месяца. В ходе процессе судья спросил Александрова, состоит ли он на учете у психиатра. На это любитель фотограф-любитель ответил положительно.
После этого Алина Солтанова – мама убитой Ксении предположила, что Александров попытается избежать ответственности, «закосив» под невменяемого. Сама женщина хочет, чтобы ему дали пожизненное.
- Он потому все и признает, чтобы его быстрее сдали в дурдом, - считает мама одной из погибших девушек.
Чтобы узнать, насколько такая перспектива реальна, мы спросили мнение у адвоката по уголовным делам Елены Гончаровой.
- Статья, по которой он обвиняется, убийство двух и более лиц. Максимальная санкция по ней – пожизненное лишение свободы. Чтобы этого избежать, возможно, он будет принимать какие-то меры.
ЧЕТЫРЕ ГОДА ЛЕЧЕБНИЦЫ ВМЕСТО ПОЖИЗНЕННОГО
- В случае если психиатры и комиссия психиатров все-таки признает его невменяемым, будут назначены принудительные меры медицинского характера. Это не уголовное наказание. В этом случае человек помещается в психиатрическую лечебницу закрытого типа, максимальным сроком на четыре года. В этом случае цель не наказать человека, а вылечить его – для дальнейшего нахождения в обществе, - объясняет адвокат.
Александрова задержали 9 декабряФото: Алексей БУЛАТОВ
Но Елена Гончарова уточняет: выпустить человека из лечебницы могут и раньше этого срока, если врачебная комиссия посчитает, что он больше не представляет угрозы.
- Если он, при этом, что-то повторно совершит, то врачи не будут признаны виновными в том, что они его не долечили.
По словам адвоката, факт того, что Алексей Александров состоит на учете у психиатра, ни о чем не говорит.
ОБМАНУТЬ ВРАЧЕЙ ВРЯД ЛИ УДАСТСЯ
- Есть люди, которые никогда не состояли на таком учете, но их признают невменяемыми. Бывает и наоборот, человек состоит на учете, но комиссия психиатров признает его ограниченно вменяемым. То есть, понимать значение своих действий и руководить ими он может, но ввиду какого-то заболевания он ограниченно годен в понимании ответственности за свои действия. Это будет учтено, как смягчающее обстоятельство в приговоре. То есть, вместо пожизненного дадут, например, 25 лет лишения свободы.
Елена Гончарова считает, что шансов уйти от "уголовки" у Александрова мало. Фото: соцсети
Но Елена Гончарова уточняет, шансов на то, что Алексея Александрова признают невменяемым – мало.
- Я посмотрела видео его допроса, он абсолютно адекватно отвечает на поставленные вопросы, абсолютно адекватно говорит о том, как у него сформировался этот умысел, а также о том, что он сразу подошел и убил одну девушку за другой.
По практике скажу, как бы человек не пытался притвориться, какие бы справки он не предоставлял, врачи это видят. То есть, в определенные моменты человек все равно начинает себя вести адекватно.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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