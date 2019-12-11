«Он все признает, чтобы его отправили в дурдом»: разбираемся с адвокатом, может ли фотограф, подозреваемый в убийстве девушек на Уктусе, избежать «уголовки»

В конце августа 2018 года на склоне Уктуса в Екатеринбурге грибники нашли изрешеченные пулями тела двух девушек. 29-летняя Ксения Солтанова была уже мертва, 28-летнюю Наталью Кузнецову врачи пытались спасти. Увы, девушка умерла в больнице спустя пять дней, не придя в сознание.

Силовики долго не комментировали жестокое убийство, а загадочного стрелка искали 470 дней. Недавно за его поимку объявили награду в миллион рублей.

9 декабря предполагаемого убийцу удалось задержать. Им оказался 34-летний екатеринбуржец. Отец, муж, инженер, обладатель «красных» дипломов, а также фотограф-любитель. Никто даже не мог предположить от тихого Алексея такого…

Между тем, дома у 34-летнего Алексея Александрова нашли настоящий арсенал оружия. А еще там были квадрокоптер и прибор, позволяющий видеть в темноте, (первоначально предполагалось, что на убийце был налобный фонарик, но позже силовики уточнили, что это был тепловизор. – Прим. Ред.). Александров признался в том, что расстрелял девушек в момент, когда они сидели на склоне Уктуса и ели пиццу, а потом оттащил их тела в лес.

Алина Солтанова в ходе суда спросила у обвиняемого за что он убил ее дочьФото: Алексей БУЛАТОВ

«ВСЕ ПРИЗНАЕТ, ЧТОБЫ ОТПРАВИЛИ В ДУРДОМ»

11 декабря в Ленинском районном суде подозреваемому в двойном убийстве выбрали меру пресечения, под стражей он пробудет два месяца. В ходе процессе судья спросил Александрова, состоит ли он на учете у психиатра. На это любитель фотограф-любитель ответил положительно.

После этого Алина Солтанова – мама убитой Ксении предположила, что Александров попытается избежать ответственности, «закосив» под невменяемого. Сама женщина хочет, чтобы ему дали пожизненное.

- Он потому все и признает, чтобы его быстрее сдали в дурдом, - считает мама одной из погибших девушек.

Чтобы узнать, насколько такая перспектива реальна, мы спросили мнение у адвоката по уголовным делам Елены Гончаровой.

- Статья, по которой он обвиняется, убийство двух и более лиц. Максимальная санкция по ней – пожизненное лишение свободы. Чтобы этого избежать, возможно, он будет принимать какие-то меры.

ЧЕТЫРЕ ГОДА ЛЕЧЕБНИЦЫ ВМЕСТО ПОЖИЗНЕННОГО

- В случае если психиатры и комиссия психиатров все-таки признает его невменяемым, будут назначены принудительные меры медицинского характера. Это не уголовное наказание. В этом случае человек помещается в психиатрическую лечебницу закрытого типа, максимальным сроком на четыре года. В этом случае цель не наказать человека, а вылечить его – для дальнейшего нахождения в обществе, - объясняет адвокат.

Александрова задержали 9 декабряФото: Алексей БУЛАТОВ

Но Елена Гончарова уточняет: выпустить человека из лечебницы могут и раньше этого срока, если врачебная комиссия посчитает, что он больше не представляет угрозы.

- Если он, при этом, что-то повторно совершит, то врачи не будут признаны виновными в том, что они его не долечили.

По словам адвоката, факт того, что Алексей Александров состоит на учете у психиатра, ни о чем не говорит.

ОБМАНУТЬ ВРАЧЕЙ ВРЯД ЛИ УДАСТСЯ

- Есть люди, которые никогда не состояли на таком учете, но их признают невменяемыми. Бывает и наоборот, человек состоит на учете, но комиссия психиатров признает его ограниченно вменяемым. То есть, понимать значение своих действий и руководить ими он может, но ввиду какого-то заболевания он ограниченно годен в понимании ответственности за свои действия. Это будет учтено, как смягчающее обстоятельство в приговоре. То есть, вместо пожизненного дадут, например, 25 лет лишения свободы.

Елена Гончарова считает, что шансов уйти от "уголовки" у Александрова мало. Фото: соцсети

Но Елена Гончарова уточняет, шансов на то, что Алексея Александрова признают невменяемым – мало.

- Я посмотрела видео его допроса, он абсолютно адекватно отвечает на поставленные вопросы, абсолютно адекватно говорит о том, как у него сформировался этот умысел, а также о том, что он сразу подошел и убил одну девушку за другой.

По практике скажу, как бы человек не пытался притвориться, какие бы справки он не предоставлял, врачи это видят. То есть, в определенные моменты человек все равно начинает себя вести адекватно.

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