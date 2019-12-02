За помощь сыщикам дают миллион рублей: появилась видео, на котором видно убийцу двух девушек с Уктуса

С момента убийства Ксении Солтановой и Натальи Кузнецовой на склоне горы Уктус прошло 15 месяцев, но все это время следователи хранили молчание о ходе не раскрытого преступления. Этой осенью глава СКР Александр Бастрыкин поручил найти стрелка за месяц, но этого, ожидаемо, не произошло.

Впервые за это время официальные представители ведомства обратились к СМИ за помощью в распространении видео, на котором запечатлен предполагаемый преступник. На кадрах видно, как мужчина в темной одежде поднимается вверх по склону в светлое время суток. Тела девушек были найдены утром 25 ноября: Ксения Солтанова скончалась на месте, Наталья Кузнецова – умерла через пять дней в реанимации.

Ксения и Наталья дружили с института. Фото: СОЦСЕТИ

- Сотрудниками Следственного комитета и уголовного розыска полиции в непрерывном режиме продолжается проведение значительного комплекса мероприятий, направленных на раскрытие убийства, - отмечают в СУ СКР по Свердловской области.

Всех, кому что-либо может быть известно об обстоятельствах преступления или о подозреваемом, просят сообщить всю имеющуюся информацию по телефонам в Екатеринбурге: 8(343)297-72-17 (руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области Сергей Федорович Мальцев), 8(343)297-71-61 (дежурный по следственному управлению регионального СКР) или по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД России по Свердловской области - 8(343)358-71-61.

- Над раскрытием этого резонансного преступления в тесном взаимодействии с коллегами из регионального СКР работает группа опытных оперуполномоченных управления уголовного розыска ГУ МВД РФ по Свердловской области. Проделан огромный объём работы, но сыщикам предстоит сделать ещё больше. За информацию, которая окажет реальную помощь в установлении личности подозреваемого в совершении убийства двух девушек на горнолыжном комплексе «Уктус», областной полицейский главк гарантирует денежное вознаграждение в размере одного миллиона рублей, - отметил пресс-секретарь главка МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

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