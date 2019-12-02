2019-12-02T12:14:10+03:00
Происшествия

За помощь сыщикам дают миллион рублей: появилась видео, на котором видно убийцу двух девушек с Уктуса

Спустя год и три месяца следователи впервые опубликовали материалы из уголовного дела о смерти Ксении Солтановой и Натальи Кузнецовой
Олег ГАЛИМОВ
Поделиться:
Тела девушек нашли 25 августа 2018 года грибникиТела девушек нашли 25 августа 2018 года грибники
Изменить размер текста:

С момента убийства Ксении Солтановой и Натальи Кузнецовой на склоне горы Уктус прошло 15 месяцев, но все это время следователи хранили молчание о ходе не раскрытого преступления. Этой осенью глава СКР Александр Бастрыкин поручил найти стрелка за месяц, но этого, ожидаемо, не произошло.

Впервые за это время официальные представители ведомства обратились к СМИ за помощью в распространении видео, на котором запечатлен предполагаемый преступник. На кадрах видно, как мужчина в темной одежде поднимается вверх по склону в светлое время суток. Тела девушек были найдены утром 25 ноября: Ксения Солтанова скончалась на месте, Наталья Кузнецова – умерла через пять дней в реанимации.

Ксения и Наталья дружили с института. Фото: СОЦСЕТИ

Ксения и Наталья дружили с института. Фото: СОЦСЕТИ

- Сотрудниками Следственного комитета и уголовного розыска полиции в непрерывном режиме продолжается проведение значительного комплекса мероприятий, направленных на раскрытие убийства, - отмечают в СУ СКР по Свердловской области.

Всех, кому что-либо может быть известно об обстоятельствах преступления или о подозреваемом, просят сообщить всю имеющуюся информацию по телефонам в Екатеринбурге: 8(343)297-72-17 (руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области Сергей Федорович Мальцев), 8(343)297-71-61 (дежурный по следственному управлению регионального СКР) или по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД России по Свердловской области - 8(343)358-71-61.

- Над раскрытием этого резонансного преступления в тесном взаимодействии с коллегами из регионального СКР работает группа опытных оперуполномоченных управления уголовного розыска ГУ МВД РФ по Свердловской области. Проделан огромный объём работы, но сыщикам предстоит сделать ещё больше. За информацию, которая окажет реальную помощь в установлении личности подозреваемого в совершении убийства двух девушек на горнолыжном комплексе «Уктус», областной полицейский главк гарантирует денежное вознаграждение в размере одного миллиона рублей, - отметил пресс-секретарь главка МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полиция ищет ружье, из которого преступник застрелил двух девушек на Уктусе. Позже выяснилось, что маньяк стрелял из пистолета. (Подробности)

После убийства двух девушек на Уктусе полиция проверила местных жителей на наличие пневматического оружия. Силовики отрабатывают три версии случившегося (Подробности)

Трагедия на Уктусе в Екатеринбурге: спустя неделю после стрельбы умерла вторая девушка. За жизнь Натальи Кузнецовой боролись врачи больницы № 24 (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В Екатеринбурге решают, отправлять ли за решетку отца-сектанта, обвиняемого в убийстве девятилетнего сына: онлайн-трансляция
Мужчина избивал ребенка плеткой, чтобы «изгнать бесов». В итоге мальчик задохнулся от кляпа, а потом его два дня пыталась оживить лидер религиозных фанатиков Земфира Гайнуллина. Ей также изберут меру пресечения
Новости 24
На дорогах Урала за выходные поймали полторы сотни пьяных водителей
Под Екатеринбургом за 45 миллионов продают гигантский «песочный» замок
«Остановились все, кроме нее»: в центре Екатеринбурга «Лада» протаранила машину реанимации, которая ехала на вызов
Свердловская прокуратура завела уголовное дело на «фейковых» обманутых дольщиков
Хозяйка сгоревшей конюшни в Екатеринбурге ищет деньги на кремацию животных
«Для нас это был во всех отношениях вызов»: уральскую биеннале посетили больше 115 тысяч человек
Фонд святой Екатерины раздаст екатеринбуржцам памятные монетки
Стали единственными лидерами: уральские «лисицы» обыграли курский «Динамо»
За месяц из Екатеринбурга вывезли больше 100 тысяч тонн снега
Энергетики провели онлайн-консультацию по техприсоединению
На Урале под суд отправили экс-медсестру, укравшую у умирающего пациента деньги
В Екатеринбурге группу детсада закрыли на 40 суток из-за плохой воды
На Уралмаше иномарка насмерть сбила пенсионера, который перебегал дорогу на «красный»
На Урале пациента с болезнью сердца вертолетом доставили в больницу Нижнего Тагила
Расследованием займутся лучшие сыщики Урала: дело об убийстве мальчика сектантами признали сложным
В Екатеринбурге коллекторов оштрафовали на 100 тысяч за навязчивые звонки вдовцу
«Мисс Екатеринбург» покорила сердце комика Батрутдинова и вышла в финал шоу
В Екатеринбурге две недели ищут мужчину в черном
«Автомобилист» всухую обыграл «Локомотив» и попал в топ-5 турнирной таблицы Востока
Эвакуировали 21 жильца: в пятиэтажке Екатеринбурга вспыхнула квартира
Деды Морозы, дети и собаки: как в Екатеринбурге прошел зимний забег
Нашли тело мужчины из перевернувшейся лодки на севере Урала
Уральские военные почтили память Маршала Жукова
Академический получит детский сад за 252 миллиона рублей
День борьбы со СПИДом: где в Екатеринбурге сдать тест на ВИЧ
«Ветеринар предложил скормить птицу кошке»: екатеринбуржец выходил сбитого голубя
Придется отложить свитерочки: всю неделю в Екатеринбурге будет тепло и снежно
Сто человек эвакуировали из-за пожара в квест-клубе в Екатеринбурге