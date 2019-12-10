Отец подозреваемого в убийстве девушек на Уктусе: у сына есть охотничье ружье и три красных диплома

В августе 2018 году в Екатеринбурге произошло громкое двойное убийство – на склоне горы Уктус неизвестный злодей расстрелял двух молодых девушек – 29-летнюю Ксению Солтанову и 28-летнюю Наталью Кузнецову.

Екатеринбурженки приехали на живописный склон, чтобы встретить один из последних летних рассветов, они заказали пиццу. Через несколько часов их найдут грибники – одна будет уже мертва, вторая через несколько дней скончается в больнице.

Дом, где последние три года живет подозреваемыйФото: Евгений Стоянов

ДОЛГИЕ ПОИСКИ

На поиски жесткого убийцы ориентировали лучших сыщиков Екатеринбурга и Свердловской области. Но никаких зацепок не было. Прошло больше года и в октябре глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение за месяц выйти на след убийцы девушек.

Но прошел месяц и снова тишина, силовики опубликовали видео, на котором издалека запечатлен предполагаемый убийца и назначили за информацию о нем награду в 1 миллион рублей. Впрочем, эта деньги останутся в государственной казне – следователи сумели сами поймать подозреваемого. Им оказался 34-летний инженер и фотограф-любитель, примерный семьянин Алексей Александров.

Отец подозреваемого показал "КП-Екатеринбург" квартиру сынаФото: Евгений Стоянов

Мужчину называют замкнутым и скромным. В квартире в одном из домов по улице Авиационной в районе южного Автовокзала его видели редко, не чаще раза в неделю. У Алексея есть супруга и трехлетний сын.

Для престарелого отца подозреваемого задержание сына стало настоящим шоком. Ему 80 лет, Алексей – поздний ребенок в семье. 80-летнего отца зовут Александр Петрович Могильник, его супруга – мама Алексея - умерла в 2011 году, ее квартира досталась сыну в качестве наследства.

10 декабря пенсионера вызвали на беседу о сыне в СКР по Свердловской области, до этого он пришел в квартиру сына, где пообщался с корреспондентом «КП».

После обыска в квартире беспорядокФото: Евгений Стоянов

ТРИ КРАСНЫХ ДИПЛОМА И РУЖЬЕ

Пенсионер Александр Могильник рассказал, что сын рос скромным и умным человеком, у него три высших образования, вузы он окончил с красными дипломами. У него есть профессии педагога и технического специалиста, а также экономиста.

Работал молодой человек на Заводе имени Калинина на Уралмаше. Сначала там его приняли на обычную рядовую должность, он работал со станками, но. Узнав об успехах специалиста в учебе, руководство предприятия в скором времени повысило его.

- В браке сын около семи лет, в 2016 году у них с супругой родился сын, в этом году малыш пошел в детский сад, супруга в 2020 году должна получить диплом. Правда, я не помню, какую специальность она получает, - с горечью рассказывает отец подозреваемого. Он не верит в виновность сына, настолько все это неожиданно для пенсионера.

Квартира Алексея Александрова после визита силовиковФото: Евгений Стоянов

Тем временем, силовики уже провели следственный эксперимент с Александровым на месте преступления, где мужчина рассказал, как убивал своих жертв.

ПОМОГ ПОЛИГРАФ

Позже во время обыска у него дома следователи нашли запчасти от пневматического оружия, из которого он мог расстрелять девушек. Следователи говорят, что на допросе Алексей Александров вел себя вальяжно и вину признал только после проверки на полиграфе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/748865" frameborder="0"></iframe> Отец предполагаемого убийцы с Уктуса рассказал о сыне.Больше года «снайпер» оставался на свободе и жил вместе с женой и маленьким сыном. Как выяснилось, в его квартире нашли части пневматической винтовки, из которой он расстрелял девушек. Завтра ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Следствие будет просить суд отправить Алексея Александрова под стражу.Евгений Стоянов

- Неопровержимые улики, собранные в ходе следствия, а также проведенное старшим экспертом Отдела криминалистики регионального СКР психофизиологическое исследование при помощи полиграфа позволили получить от подозреваемого признание в убийстве девушек, - рассказывают следователи.

По словам руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области Сергея Мальцева.

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