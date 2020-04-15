2020-04-15T16:21:37+03:00
Происшествия

Инженера, который расстрелял из пневматики двух девушек на Уктусе, признали вменяемым

Предполагаемого убийцу 29-летней Ксении Солтановой и 28-летней Натальи Кузнецовой искали почти полтора года
Евгений Стоянов
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Александра Александрова проверили на полиграфе, после чего он сознался в убийствеАлександра Александрова проверили на полиграфе, после чего он сознался в убийствеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Психиатрическая экспертиза признала Алексея Александрова, обвиняемого в резонансном убийстве двух девушек на горнолыжном комплексе Уктус, вменяемым. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал начальник первого отдела по расследованию особо важных дел регионального СУ СКР Сергей Мальцев.

- Установлено, что мужчина вменяем и полностью отдавал себе отчёт в совершаемых действиях. В настоящее время по уголовному делу выполняются процессуальные действия, направленные на завершение расследования, - уточнил Мальцев.

Таким образом, в случае если суд признает Александрова виновным в двойном убийстве, уголовной ответственности ему избежать не удастся.

Напомним, в августе 2018 года на склоне горы Уктус в Екатеринбурге грибники нашли изрешеченные пулями тела двух молодых девушек. 29-летняя Ксения Солтанова была мертва, а за жизнь ее 28-летней подруги Натальи Кузнецовой врачи боролись в течение пяти дней. К сожалению, спасти ее не удалось.

Задержать стрелка по горячим следам не удалось.

Следователи долго не раскрывали тип оружия, при помощи которого было совершено резонансное преступление. Лишь по предварительной информации было известно, что убийца использовал пневматическую винтовку. Убитые горем матери погибших девушек рассказывали страшные подробности преступления. Убийца расстрелял Наталью и Ксению практически в упор, а потом оттащил их тела в чащу леса. Из-за этого женщины предполагали, что стрелок мог иметь отношение к силовым структурам - так как не боялся вида крови и умел обращаться с оружием.

Сейчас Алексей Александров находится в СИЗО Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас Алексей Александров находится в СИЗОФото: Алексей БУЛАТОВ

Чтобы найти убийцу силовики проверили ДНК у множества мужчин, живущих поблизости от горнолыжного склона, а также допросили порядка двух тысяч человек. В ходе расследования провели больше 300 различных экспертиз, а общий объем материалов уголовного дела составил более 100 томов. Чтобы поймать загадочного стрелка родственники убитых девушек даже прибегали к помощи экстрасенса.

Задержать предполагаемого убийцу удалось лишь в декабре 2019 года. Им оказался 34-летний Алексей Александров. Семьянин, успешный инженер, имеющий дипломы о нескольких высших образованиях. Его родители до сих пор не могут поверить, что их сын был способен на такой поступок..

Судебное заседание по мере пресечения Александрову.В зале суда подозреваемому задавали острые вопросыАлексей БУЛАТОВ

- Сын женат на Юлии семь лет, их ребенку три года, он только-только пошел в садик, - сокрушался 80-летний отец Алексея Александр Могильник. - Я не верю, что сын мог убить... Как же так?! Он всегда спокойный был, ни с кем не ругался. Университет с красным дипломом окончил.

Но факты говорили об обратном. После задержания Алексея Александрова проверили на полиграфе. В итоге мужчина признал вину. В ходе допроса он рассказал, что ему было без разницы кого в тот день убивать.

За что убили девушек на Уктусе?

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Как рассказывал «КП-Екатеринбург» Сергей Мальцев, занимающийся расследованием этого дела, задержать Александрова удалось благодаря изучению форума, посвященного оружию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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