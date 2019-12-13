2019-12-13T17:22:50+03:00
Происшествия

«Удалил ствол»: фотограф, которого обвиняют в убийстве девушек на Уктусе, рассказал, куда спрятал винтовку после преступления

По словам Алексея Александрова, давление на него не оказывалось [видео]
Евгений Стоянов
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Недавно Александрова по решению суда отправили в СИЗО на два месяцаНедавно Александрова по решению суда отправили в СИЗО на два месяцаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Алексей Александров, обвиняемый в убийстве двух девушек на Уктусе, рассказал, как совершил преступление, а также, где хранил винтовку, из которой стрелял.

В конце августа 2018 года на склоне Уктуса грибники нашли изрешеченные пулями тела двух девушек. 29-летняя Ксения Солтанова была уже мертва, 28-летняя Наталья Кузнецова пять дней боролась за жизнь, но умерла в больнице. Загадочного стрелка силовики искали 470 дней. Недавно за его поимку объявили награду в миллион рублей.

Пресс-служба СУ СКР по Свердловской области опубликовала новое видео допроса с Александровым. На нем он рассказывает, как убивал девушек. Также он уточнил, что давление следствие на него не оказывало.

- Из рюкзака извлек разгрузку, винтовку, привел ее в боевое положение, - говорит Александров, добавив, что при нем также был прибор ночного виденья.

Затем он рассказывает, как начал стрелять:

- Произошли выстрелы.

- Сколько, куда? - уточняет следователь.

- В голову, - кратко пояснил Александров.

Также он рассказал, что винтовку после преступления спрятал в гараже.

- В гараже была произведена неполная разборка винтовки, был удален ствол, велосипед и оставшиеся части винтовки, кроме ствола, были оставлены в гараже.

В пресс-службе СКР добавили, что информация о том, что Александров якобы перед убийством разговаривал с девушками, не достоверная.

Допрос обвиняемого по убийству двух девушек на Уктусе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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