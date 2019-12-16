«Засветился на форуме для стрелков»: следователь – о том, как поймали обвиняемого в убийстве девушек на Уктусе

Стали известны новые подробности в деле Алексея Александрова, обвиняемого в убийстве Ксении Солтановой и Наталья Кузнецововой на горно-лыжном склоне Уктуса.

Как оказалось, на след убийцы удалось выйти благодаря его активности на интернет-форумах.

В конце августа 2018 года на склоне Уктуса в Екатеринбурге грибники нашли изрешеченные пулями тела двух девушек. 29-летняя Ксения Солтанова была уже мертва, 28-летнюю Наталью Кузнецову врачи пытались спасти. Увы, девушка умерла в больнице спустя пять дней, не придя в сознание.

О том, как это происходило «КП-Екатеринбург» рассказал начальник первого отдела по расследованию особо важных дел регионального СУ СКР Сергей Мальцев.

Именно он является следователем по делу Алексея Александрова.

- Анализировались многочисленные оружейные форумы. Данный человек «засветился» там своей активностью. Он, в частности, обсуждал вопрос настройки ствола. А полуавтоматическая пневматика, к тому же такого калибра - довольно специфический сегмент, - рассказывает Мальцев.

Следователь уточняет, что вопросы, связанные с настройкой пневматики, «стрелок» обсуждал за три дня до убийства девушек.

Также Мальцев рассказал о типе оружия, из которого были произведены выстрелы в девушек. Это была полуавтоматическая пневматическая винтовка PCP c предварительной накачкой калибром 6,35.

По словам Сергея Мальцева, после обсуждения этого вопроса активность «форумчанина» полностью пропала.

Это насторожило силовиков. Они начали искать его личные данные, но на форуме они были вымышлены. Тогда им удалось установить его IP-адрес, а затем и телефон Александрова.

- С этого же телефона были заказаны детали для интересующей нас винтовки, - уточнил Мальцев.

Задержание произошло, когда предполагаемый убийца выходил из квартиры.

Во время суда Алина Солтанова - мама одной из убитых девушек спросила Александрова за что он убил ее дочьФото: Алексей БУЛАТОВ

В разговоре с «КП» Сергей Мальцев посетовал на то, что ряд СМИ публикуют недостоверную информацию по этому делу. В частности, не так давно на одном из порталов появилась информация о том, что Алексея Александрова якобы удалось вычислить после того, как он поучаствовал в турнире по стрельбе.

- Информация о том, чтобы он фиксировался на каких-то турнирах, не соответствует действительности, - рассказал Мальцев.

11 декабря в Ленинском районном суде подозреваемому в двойном убийстве выбрали меру пресечения, под стражей Алексей Александров пробудет два месяца.

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