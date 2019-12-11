Подозреваемого в двойном убийстве на Уктусе пытаются отправить за решетку: онлайн-трансляция

В августе 2018 года на склоне горы Уктус в Екатеринбурге грибники нашли изрешеченные пулями тела двух молодых девушек. 29-летняя Ксения Солтанова была уже мертва. 28-летнюю Наталью Кузнецову еще пытались спасти врачи. Увы, девушка умерла в больнице спустя пять дней, так и не приходя в сознание.

После этого загадочного стрелка искали 470 дней. А полиция объявила за его голову миллион рублей!

«ОН НЕ ИХ УБИЛ, ОН НАС УБИЛ»

Наталья и Ксения дружили со студенческой скамьи - девушки вместе учились в Уральской государственной юридической академии. Обе красавицы, активные, веселые. Любили отдыхать на природе, катались на сноубордах, обожали путешествовать. Да еще и работали по специальности - обе стали юристами. Ксения трудилась в Сбербанке, а Наталья, по словам знакомых, в частной конторе.

Тот злополучный вечер, 25 августа, подруги решили провести на горнолыжном комплексе Уктус. Зимой они катались здесь на досках, летом на велосипедах: свежий воздух, красивый вид на город. К тому же сюда без проблем можно было заказать пиццу. Что они и сделали около 22:00 вечера.

Жизнь Ксении и Наташи оборвалась в ночь на 26 августа 2018 года. Фото: СОЦСЕТИ

Доставщик стал последним, кто увидел подруг живыми. Спустя полчаса после его визита к девушкам пошел мужчина в темной одежде, с налобным фонариком и выстрелил в обеих: сначала в Ксению три раза, затем в Наталью - пять. После этого стрелок оттащил тела девушек вглубь леса и скрылся.

- Они были не разлей вода. Вместе отдыхали, занимались спортом, путешествовали, - со слезами на глазах вспоминала Алина Солтанова, мама Ксении. - В тот день он не их убил, он - нас убил.

Весь кошмар попал на записи камер видеонаблюдения, которые висят на фуникулерах. Тогда же следователи установили, что расстреляли девушек из пневматической винтовки, переделанной в боевую. А это означало, что оружие было не зарегистрировано и искать придется долго…

Подозреваемого в убийстве девушек с Уктуса привезли в суд.

ЗАМКНУТЫЙ И СТРАННЫЙ

Дни шли, количество томов в уголовном деле стремительно росло (всего их больше ста!), но поиски не давали результата. Следователи опросили около двух тысяч человек, провели больше трехсот различных экспертиз, в том числе у мужчин брали слюну на анализ (на одежде подруг было обнаружено ДНК четырех человек). Итог - ни одного совпадения!

Спустя год и три месяца силовики назначили за голову таинственного награду в миллион рублей. А потом все снова затихло. Но, как выяснилось всего, на пару дней.

В минувший вторник загадочного стрелка задержали. Им оказался 34-летний житель Екатеринбурга Алексей Александров. Инженер по образованию и фотограф в душе. Его знакомые все как один настаивали: «Леша и мухи не обидит, дело сфабриковано».

Александров давно коллекционирует оружие. В его арсенале есть пистолет и несколько винтовок. Фото: СОЦСЕТИ

Двенадцать лет назад Алексей окончил Екатеринбургский механический техникум по специальности «Технолог машиностроения». Потом учился в Российском государственном профессионально-педагогическом университете на «машиностроительном» факультете.

- Он был немного странноват, не как все. Друзей у него не было, сидел всегда один на первой парте, отличником был, - рассказывает его одногруппник Александр Кротов. - Даже не верится, что он мог это совершить. Всегда такой тихий, спокойный.

- Да обычный ботаник он! Во время сессии зубрил все наизусть, - говорит Елена Ванюшина, которая также когда-то училась с Алексеем. - Всегда замкнутый и малообщительный.

После окончания университета Александров пошел работать на завод им. Калинина родился сын.

Алексей создает впечатление тихого и спокойного человека. Его коллеги не верят, что он мог убить двух девушек. Фото: СОЦСЕТИ

Еще в конце учебы Алексей увлекся фотографией.

- Он всегда носил с собой фотоаппарат. Как-то мы были на велопрогулке, и его жена специально позвала его с нами в качестве фотографа. Хорошие получились снимки, - вздыхает знакомая супруги Алексея, Наталья.

На страничке Алексея в соцсетях действительно полно фото. Девушки, красивые пейзажи, а вот и сам он с фотоаппаратом. Есть там и фотографии с Уктуса.

«СНАЙПЕР» РАСКОЛОЛСЯ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/748878" frameborder="0"></iframe> Убийца с Уктуса рассказал, почему застрелил девушек.Полиция задержала 34-летнего Алексея Александрова. Видео: ГУ МВД по Свердловской области

Алексея Александрова задержали на пороге его собственной квартиры на улице Авиационной, недалеко от южного Автовокзала. Там он жил последние три года вместе с женой и маленьким сыном.

- Сын женат на Юлии семь лет, их ребенку три года, он только-только пошел в садик, - сокрушается 80-летний отец Алексея, Александр Могильник. - Я не верю, что сын мог убить... Как же так?! Он всегда спокойный был, ни с кем не ругался. Университет с красным дипломом окончил. Жена у него на заочном учится, в 2020-м должна диплом защищать.

Журналистам «Комсомолки» удалось заглянуть в квартиру подозреваемого. На холодильнике много семейных фотографий, постель не убрана, в квартире множество коробок, напичканных тряпьем, и хаос.

- У сына есть лазерный станок, на котором он часто что-то вырезает, охотничье ружье с документами, а еще он любит снимать на квадрокоптер, - продолжает пенсионер.

Впрочем, эти хобби и стали поводом для проверки.

- Представители МВД вышли на «снайпера», получив информацию, что некий мужчина приобрел составляющие части к пневматической винтовке калибра 6,35. Данный тип оружия совпал с тем, из которого убили женщин, - рассказывает пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. - По предварительным сведениям, к стрельбе по людям злоумышленник начал тщательно готовится примерно за месяц до ЧП. Кто конкретно станет жертвой, значения не имело. К месту будущей расправы ездил на велосипеде, там же испытывал «ствол», производил съемку территории при помощи квадрокоптера.

По словам силовиков, при задержании Алексей успел «испить оперской кровушки» сполна. На все вопросы отвечал заученной фразой «затрудняюсь ответить». Признался Александров только тогда, когда полиграф выдал свой обвинительный вердикт.

- Я подошел, чтобы убить их. Они ели пиццу, и я застрелил их. Потом оттащил тела в траву и вернулся домой. Свою вину признаю, - коротко сказал Алексей и уткнулся в стену.

Сейчас ему предъявлено обвинение по 105 статье УК РФ определят меру пресечения.

Убийцу с Уктуса привезли в суд.Следим за заседанием в режиме онлайн

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