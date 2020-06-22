Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области, последние новости на 22 июня 2020 года: уральцы в ожидании парада Победы и летних веранд

Редакция «КП»-Екатеринбург продолжает отслеживать развитие ситуации в регионе. И вот последние новости по теме «Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области» по состоянию на утро 22 июня 2020 года.

СТАТИСТИКА

В День медицинского работника на Среднем Урале было зарегистрировано 207 новых случаев COVID-19. Из них 103 – в Екатеринбурге. Также к утру 22 июня в области число заболевших достигло 10 932 человек. Состояние 89 госпитализированных оценивается как тяжелое, в том числе 49 – на аппаратах ИВЛ.

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За последние 24 часа было выписано 137 человек. Всего уральские врачи вылечили 5496 пациентов. Зарегистрирована одна смерть больного COVID-19. Общее число случаев достигло 70.

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев анонсировал открытие кафе и ресторанов. В своем блоге в Instagram он сообщил, что это может произойти в обозримом будущем. В первую очередь будут открываться летние веранды

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- Мы предполагаем, что на следующем этапе снятия ограничений смогут открыться летние веранды. Точных сроков пока назвать не могу, все, как вы знаете, будет зависеть от эпидемиологической ситуации, - написал глава Среднего Урала.

По словам главы региона, министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка уже проводит опрос руководителей заведений общепита, чтобы узнать о возможностях работы в формате летних кафе или веранд.

Кроме этого областной центр максимально подготовился к параду Победы. Были проведены последние репетиции. Ожидается, что 24 июня по площади 1905 года пройдут более 2000 человек и десятки единиц боевой техники. А в небе над Екатеринбургом можно будет увидеть боевые вертолеты и истребители.

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