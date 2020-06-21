2020-06-21T15:55:38+03:00
Общество

Кто эти красавчики: превращаем знаменитых уралочек в мужчин через FaceApp

Смотрим, как бы выглядели звезды будь они другого пола
Юлия СТАЛИНА
Поделиться:
Кто эти парни? Узнали? Фото: соцсетиКто эти парни? Узнали? Фото: соцсети
Изменить размер текста:

Помните американские комедии, где мужчина с женщиной меняются телами? Или наоборот - герой загадывает желание, а на утро просыпается в теле противоположного пола. Так вот, эта тема всегда была до ужаса интересна людям. А сейчас это стало реальным благодаря мобильному приложению. В интернете начался очередной флешмоб по виртуальной смене пола, поэтому м тоже решили посмотреть, как бы выглядели уральские знаменитые красавицы будь они парнями.

СОФИЯ НИКТИЧУК

Сама девушка из города Снежинск в Челябинской области, но она уже стала знаменита далеко за пределами своей малой родины. В 2014 году Никитчук победила в городском конкурсе красоты «Мисс Екатеринбург» и тут у уралочки пошла в гору модельная карьера. Через год София взяла корону «Мисс России», а потом еще и второе место на «Мисс Мира». Сейчас модель живет в Москве, имеет свой магазин одежды. Программа сделала из Никитчук просто красавца.

Фото: Instagram Софии Никитчук

Фото: Instagram Софии Никитчук

ИРИНА АНТОНЕНКО

Еще одна успешная «Мисс Екатеринбург». Главную городскую корону Ирина получила в 2009 году. Но на этом красавица решила завязать. Спустя несколько лет Антонеко стала актрисой и вышло удачно: она сыграла несколько ролей в успешных проектах. Последний сериал «Магомаев» с Ириной Антоненко показали по Первому Каналу. Сейчас Ирина живет в Америке и покоряет Голливуд. Даже, если она была мужчиной, с такой внешностью она бы могла составить конкуренцию Антонио Бандерасу или Брэду Питту.

Фото: Instagram Ирины Антоненко

Фото: Instagram Ирины Антоненко

ЮЛИЯ МИХАЛКОВА

Уральская «пельмешка» хоть уже год как покинула коллектив шоу, но на родине Юлию продолжают вспоминать с большой любовью. Тем более артистка никуда не пропала, а ушла покорять роль ведущей в «Детском КВН». Помимо красоты у Михалковой есть много других козырей, например, юмористка еще и обладает писательским талантом. Недавно Юлия выпустила книгу-мемуары «Не говори мужчинам нет». Интересно, если бы Михалкова была бы мужчиной, как тогда называлась ее книга?

Фото: Instagram Юлии Михалковой

Фото: Instagram Юлии Михалковой

ЮЛИЯ ЛИПНИЦКАЯ

А успехами этой девушки гордится вся страна, а не только на Урале. Юлия российская фигуристка, которая принесла медаль на Олимпиаде в Сочи 2014 года. Но, помимо этого, у спортсменки масса наград с Чемпионатов мира и Европы. Сама Юлия воспитанница спортивной школы Екатеринбурга. А недавно стало известно, что Липницкая ждет ребенка.

Фото: Instagram Юлии Липницкой

Фото: Instagram Юлии Липницкой

ОЛЬГА ГЛАЦКИХ

Еще одна спортсменка в нашем рейтинге. Правда, Ольгу Глацких запомнили не за ее награды, а за брошенную ею фразу «Государство не просило вас рожать». Тогда она работала директором в департаменте молодёжной политики Свердловской области и на одной и встреч сказала это, чем вызвала шквал критики. Но никто не отменял ее заслуг в художественной гимнастике. В 2004 году на Олимпиаде в Афинах она взяла «золото». Сейчас у Ольги Глацких своя спортивная школа в Екатеринбурге, где она тренирует будущих чемпионов.

Фото: Instagram Ольги Глацких

Фото: Instagram Ольги Глацких

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Я маме дровами хотел помочь, а меня уже три года судят!»: шахтера отправили в СИЗО за девять спиленных осин
Ошибка лесника стоила сибиряку Александру Войтову трех лет борьбы с системой. Он вынужден доказывать, что он не черный лесоруб и не особо опасный преступник
Новости 24
Тепла не будет: в Екатеринбурге ожидается дождливая неделя
Пока тест не будет отрицательным: уральцев, прилетевших из Вьетнама, поместили в обсерватор
Еще один человек умер от коронавируса в Свердловской области
В понедельник свердловчане услышат вой сирен в честь жертв Великой Отечественной войны
«Пел в магазине и просил денег»: в Екатеринбурге ищут 38-летнего мужчину
«Готовы всегда помочь без причин»: заключенные уральской колонии сочинили для врачей песню
Генерал-майор вступился за отца Сергия, захватившего женский монастырь
В Екатеринбурге полиция устроила «охоту» на нелегальных мигрантов
В Екатеринбурге оркестр поздравил с Днем медицинского работника ветерана ВОВ
Еще 224 человека заболели коронавирусом в Свердловской области
«Урал» уступил «Рубину» в Екатеринбурге
Страшный сон курильщика: в Свердловской области уничтожили 15 тысяч пачек сигарет
На Урале гаишники написали обращения к пешеходам на асфальте
Получил сотрясение и ушиб голени: на Юго-Западе Citroen сбил 17-летнего велосипедиста
Губернатор Евгений Куйвашев разрешил проводить в Свердловской области массовые мероприятия
«Хотим разговаривать лично, а не через монитор»: в Екатеринбурге отменили фестиваль The Beatles Fest
В Ельцин-Центре начали проводить тесты на антитела к COVID-19
Влетел в забор и перевернулся: на Урале погиб водитель Lada Kalina
Рассекали по полю на розовом «Урале» с коляской: Клава Кока и Niletto сняли клип на новую песню
ВТБ Капитал Инвестиции будет развивать коммуникацию с клиентами в Telegram
В Екатеринбурге из лампад выложат фразу «21 ИЮНЯ. ПОМНИМ»
На месте работают следователи, полиция и МЧС: в Екатеринбурге пенсионер на легковушке насмерть сбил байкера
В Екатеринбурге запустили в работу отремонтированные в Питере вагоны метро
Клиенты ВТБ в мае увеличили число открытых вкладов на 40%
Закроют ли на Среднем Урале алкомаркеты в жилых домах: отвечает губернатор Евгений Куйвашев
Дети из Екатеринбурга смогут уехать в лагеря со 2 июля
За два дня на бесплатное тестирование на антитела записались 18 тысяч свердловчан
Свердловская область вышла на плато, несмотря на прирост смертей от коронавируса