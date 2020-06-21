Кто эти красавчики: превращаем знаменитых уралочек в мужчин через FaceApp

Помните американские комедии, где мужчина с женщиной меняются телами? Или наоборот - герой загадывает желание, а на утро просыпается в теле противоположного пола. Так вот, эта тема всегда была до ужаса интересна людям. А сейчас это стало реальным благодаря мобильному приложению. В интернете начался очередной флешмоб по виртуальной смене пола, поэтому м тоже решили посмотреть, как бы выглядели уральские знаменитые красавицы будь они парнями.

СОФИЯ НИКТИЧУК

Сама девушка из города Снежинск в Челябинской области, но она уже стала знаменита далеко за пределами своей малой родины. В 2014 году Никитчук победила в городском конкурсе красоты «Мисс Екатеринбург» и тут у уралочки пошла в гору модельная карьера. Через год София взяла корону «Мисс России», а потом еще и второе место на «Мисс Мира». Сейчас модель живет в Москве, имеет свой магазин одежды. Программа сделала из Никитчук просто красавца.

Фото: Instagram Софии Никитчук

ИРИНА АНТОНЕНКО

Еще одна успешная «Мисс Екатеринбург». Главную городскую корону Ирина получила в 2009 году. Но на этом красавица решила завязать. Спустя несколько лет Антонеко стала актрисой и вышло удачно: она сыграла несколько ролей в успешных проектах. Последний сериал «Магомаев» с Ириной Антоненко показали по Первому Каналу. Сейчас Ирина живет в Америке и покоряет Голливуд. Даже, если она была мужчиной, с такой внешностью она бы могла составить конкуренцию Антонио Бандерасу или Брэду Питту.

Фото: Instagram Ирины Антоненко

ЮЛИЯ МИХАЛКОВА

Уральская «пельмешка» хоть уже год как покинула коллектив шоу, но на родине Юлию продолжают вспоминать с большой любовью. Тем более артистка никуда не пропала, а ушла покорять роль ведущей в «Детском КВН». Помимо красоты у Михалковой есть много других козырей, например, юмористка еще и обладает писательским талантом. Недавно Юлия выпустила книгу-мемуары «Не говори мужчинам нет». Интересно, если бы Михалкова была бы мужчиной, как тогда называлась ее книга?

Фото: Instagram Юлии Михалковой

ЮЛИЯ ЛИПНИЦКАЯ

А успехами этой девушки гордится вся страна, а не только на Урале. Юлия российская фигуристка, которая принесла медаль на Олимпиаде в Сочи 2014 года. Но, помимо этого, у спортсменки масса наград с Чемпионатов мира и Европы. Сама Юлия воспитанница спортивной школы Екатеринбурга. А недавно стало известно, что Липницкая ждет ребенка.

Фото: Instagram Юлии Липницкой

ОЛЬГА ГЛАЦКИХ

Еще одна спортсменка в нашем рейтинге. Правда, Ольгу Глацких запомнили не за ее награды, а за брошенную ею фразу «Государство не просило вас рожать». Тогда она работала директором в департаменте молодёжной политики Свердловской области и на одной и встреч сказала это, чем вызвала шквал критики. Но никто не отменял ее заслуг в художественной гимнастике. В 2004 году на Олимпиаде в Афинах она взяла «золото». Сейчас у Ольги Глацких своя спортивная школа в Екатеринбурге, где она тренирует будущих чемпионов.