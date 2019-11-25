«Пришла с воспалением, а оказался рак»: на Урале женщина с модельной внешностью борется с онкологией

Жительница города Серов Ирина Елизарова полтора года борется со страшным заболеванием. У 36-летней женщины выявили онкологию, сейчас опухоль на третьей стадии. Врачи дали надежду на выздоровление, но она стоит больших денег.

ОДНА В БОРЬБЕ ЗА ЖИЗНЬ

Ирина - молодая и красивая женщина, модельной внешности. Все при ней: муж и сынок от первого брака. Она никогда не жаловалась на здоровье и регулярно проверялась у врачей. В 2018 году она отправилась на плановый прием к гинекологу.

- Меня беспокоили выделения, но врачи сказали, что это всего лишь воспаление. Мы с мужем пропили курс антибиотиков. Лечение не дало результата, тогда меня положили в больницу, где вскоре диагностировали рак шейки матки, - с горечью вспоминает Ирина.

Фото: Ирина Елизарова

Серовчанку отправили в екатеринбургский онкоцентр, но пока шли обследования, опухоль разрослась. Затем пошли курсы химиотерапии, из-за них Ирина сильно похудела, выпали волосы. В семье у Елизаровых начался разлад на фоне проблем со здоровьем.

- Муж сказал, мол зачем мне больная жена, а потом ушел от меня. Я осталась с ребенком от первого брака. Сын сейчас в шестом классе и очень сильно мне помогает. Хочу увидеть, как мой мальчик взрослеет, - продолжает наша собеседница.

Женщина одна воспитывает 13-летнего сына. Фото: Ирина Елизарова

ЕСТЬ ШАНС

За полтора года у Ирины было восемь курсов химио и лучевой терапии. В первый год женщине удалили матку, но метастазы пошли дальше. Бесплатное лечение не принесло прогресса в борьбе с раком.

Недавно серовчанка вышла на израильскую клинику, где ей дали надежду на выздоровление. Там ей могут сделать еще одну операцию, но лечение стоит больших денег. Только лечение без проживания обойдется в 1,5 миллиона рублей. Собрать такую сумму в одиночку Ирине не под силу. Она сама воспитывает сына-школьника, работает швеей.

Фото: Ирина Елизарова

Если вы хотите помочь Ирине Елизаровой, публикуем ее реквизиты:

Карта Сбербанк 6390 0216 9062 0408 33 (получатель Елизарова Ирина Владимировна)

Карта Сбербанк 4817 7601 3872 7429 (получатель Елизарова Ирина Владимировна)

Карта ВТБ 5368 2901 3250 9839 (получатель Елизарова Ирина Владимировна).