«Не можем на земле – сделаем в небе»: уральские военные провели «Бессмертный полк» под облаками

Сегодня утром, 19 июня, многие жители Екатеринбурга услышали в небе гул самолетов. Ничего необычного, скажите вы. Вот только звуки доносились с неба над центральной частью города, где обычные пассажирские самолеты не летают. Дело в том, что сегодня под облаками пролетел военный самолет, в котором над столицей Урала провезли фотографии погибших героев Великой Отечественной войны.

Знамена бессмертного полка передали военным летчикам, после чего их аккуратно развернули в самолете. А на пассажирских сидениях установили 30 табличек с фотографиями дедов и прадедов, воевавших в Великую Отечественную войну.

Традиционный "Бессмертный полк" не удалось провести из-за пандемии коронавирусаФото: Алексей БУЛАТОВ

Как рассказал «Комосомолке» координатор «Бессмертного полка» Челябинской области Игорь Белехов, который и организовал полет, сегодня прошел самый высотный и самый длинный по километражу «Бессмертный полк».

- Все мы прекрасно понимаем, что в этом году, в связи с пандемией, мероприятия, посвященные 75-летию Победы, так или иначе проходят в особом режиме. И мы считаем, что, если шествие «Бессмертного полка» не может пройти по земле, то мы вместе с портретами своих дедов и знаменами, штандартами, с помощью наших героических летчиков можем это сделать в небе, - признался Белехов.

Организаторы рассказали, что если не получилось провести мероприятие на земле, его устроили в небеФото: Алексей БУЛАТОВ

В самолете, на пустующих местах, летели деды и прадеды организаторов «Бессмертного полка», а также самих летчиков, которые в тот момент сидели за штурвалом.

О том, как это прошло, можно посмотреть в нашем большом фоторепортаже.

В небо поднялись рано утромФото: Алексей БУЛАТОВ

Знамена принадлежат "Бессмертному полку" по Челябинской области - именно они организовали полетФото: Алексей БУЛАТОВ

Среди фотографий - деды-герои летчиков, которые сидели за штурваломФото: Алексей БУЛАТОВ

Военные подняли на высоту птичьего полета знамена и штандарты "Бессмертного полка"Фото: Алексей БУЛАТОВ

На борту самолета находились порядка 30 табличек с фотографиями героев Великой Отечественной войныФото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, что в этом году Парад Победы пришлось перенести на 24 июня из-за пандемии коронавируса. Вот только ветеранов на него не пустят – они будут наблюдать за шествием по видеосвязи вместе с волонтерами.