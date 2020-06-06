«Я был в ужасе»: следователи перепутали имя умершей от рака екатеринбурженки, которой поставили неверный диагноз

Три дня назад в жизни екатеринбуржца Кирилла Шуплецова произошла трагедия. 4 июня умерла его жена Дарья Антропова. В январе ей поставили диагноз: внескелетная саркома Юинга. Хотя до этого медики лечили ее от лимфомы (злокачественная опухоль). Дарья умерла в поезде на руках у мужа, когда возвращались домой из Москвы. В столице женщина проходила последний этап лечения.

Убитому горем мужчине пришлось и нелегко и ов время оформления похорон. В судебно-медицинском бюро Кириллу не хотели отдавать заключение о смерти. Сослались на то, что по документам было доставлено тело другого человека.

Уже позже мужчина выяснил, что следователь, который заполнял документы, перепутал имя его жены и записал ее как «Наталью Антропову». Кроме этого силовик записал неверный номер вагона и допустил опечатку в прописке Дарьи.

- Когда подал в окно паспорт Даши, регистраторша дико и возмущенно наехала на меня, огорошив новостью, что у них имеется тело Антроповой Натальи, - рассказывает «КП» супруг Дарьи. - И вообще, чего это я тут хожу со всякими глупостями, морочу ей голову и мешаю спокойно досиживать на стуле последние часы до начинающихся выходных. Мне намекали, что я сам во всем виноват. Я, конечно, был в ужасе.

Кирилл и Дарья познакомились в 2005 году, в июне пара должна была отметить девятую годовщину свадьбы. Фото: Instagram

Чтобы исправить ошибку в документе Кириллу пришлось ехать к начальству Следственного управления на транспорте по УрФО, к счастью, там быстро опомнились и исправили документ.

- Действительно, была допущена техническая ошибка, которую моментально поправили, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Сейчас муж Дарьи готовится к церемонии прощания, она пройдет в Екатеринбурге 9 июня. По просьбе женщины ее кремируют.

- Мы с ней обсуждали это еще до болезни. Даша говорила, что не хочет гнить в земле. Уж лучше священный огонь, - поясняет Кирилл.

Путь борьбы Дарьи за жизнь начался весной 2019-го, когда на ягодице появилась шишка. Все снимки указывали на опухоль. В областном онкологическом центре назначили курсы химиотерапии, но стало лишь хуже: опухоль выросла в полтора раза. Лишь потом, когда состояние женщины заметно ухудшилось, ей поставили правильный диагноз в московской клинике - внескелетная саркома Юинга.

Ошибки при заполнении документов. Фото: предоставлено мужем Дарьи Антроповой

Муж Дарьи намерен обратиться в прокуратуру с просьбой дать оценку действиям уральских специалистов.

В Екатеринбурге онкологи поставили неверный диагноз женщине с саркомой 00:00 00:00

- Черствость врачей в Екатеринбурге меня поразила до глубины души. Я понимаю, что это своеобразный «конвейер» из пациентов, но нельзя же ставить ультиматумы. Нам говорили: «Либо ампутируем ногу и часть таза, или с вещами на выход». Сейчас я понимаю, что если бы они дали нам 2-3 дня на раздумья, мы бы согласились. Из всей этой истории я усвоил лишь один урок – в провинции не умеют лечить такое. Да что лечить, диагноз даже не поставили, - резюмирует Кирилл Шуплецов.

СКАЗАНО

Вадим Гутник, врач-онколог «Клиники 24/7»:

- Под лимфому могут часто маскироваться другие болезни. У меня, например, недавно, была молодая пациентка, которую думали лечить от плоскоклеточного рака носоглотки. Когда ей сделали повторную биопсию, глубокую иммуногистохимию, то оказалось, что у нее лимфома. Потому что при проведении циклохимиотерапии, эффект может наступать в 70-80% случаев.