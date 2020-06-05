«Слишком доверяли врачам»: екатеринбурженка, которой поставили неверный диагноз, скончалась

Скончалась 34-летняя жительница Екатеринбурга Дарья Антропова, которая на протяжении последних лет боролась с раком - у женщины была внескелетная саркома Юинга. Однако о страшном диагнозе Дарья и ее муж узнали слишком поздно из-за врачебной ошибки.

Все началось в мае 2019-го, когда у нее появилась шишка в ягодичной области, стало больно сидеть и ходить. Все снимки указывали на опухоль. В Свердловском областном онкологическом центре Дарье назначили курсы химиотерапии, но стало лишь хуже: опухоль выросла в полтора раза.

- Было принято решение о проведении повторной биопсии, и в конце января мы получили вердикт: экстраскелетная саркома Юинга. Диагноз подтвердился и в клинике имени Блохина в Москве, и на молекулярно-генетическом исследовании. То есть меня почти полгода лечили совсем от другой болячки! – писала Дарья в своем Instagram Дарья.

Дарья до последнего вздоха боролась за свою жизнь. Фото: Instagram

Этой весной семья Дарьи собрала миллион рублей, чтобы оплатить лечение в частной клинике в Москве, где врачи согласились взяться за ее лечение.

В Екатеринбурге же специалисты сразу предложили Антроповой ампутировать ногу и часть таза.

Как рассказал муж Дарьи, его жена скончалась в ночь на 4 июня в купе поезда, когда до Екатеринбурга оставалось ехать 3 часа.

- Ей было больно, но не страшно, - рассказывает супруг Дарьи в ее блоге в Instagram. - Силой воли вырвав себя из бредового состояния, Даша попросила переложить ее на другую полку, чтобы увидеть природу - пролетающий за окном изумрудный лес и голубое с розовым небо заката. Даша уснула и через какое-то время ее доброе и сильное сердце остановилось. Если бы они опознали врага вовремя, сейчас бы Даша ходила и дышала бы летом. Пусть другим повезёт больше нас, и они извлекут нужный урок: не тратьте время зря, если заболели, и в провинции сложные виды рака лечить не умеют.

dariamahler Муж Дарьи опубликовал трогательный пост в Instagram после смерти жены, которая умерла на его глазах.

Также он рассказал, что вечером 1 июня лечащий врач Дарьи признался ему, что жену уже не спасти.

- Помните, наша борьба не была напрасной: не нужно опускать руки. Нам не хватило пары месяцев. Но мы слишком доверяли врачам, хотя и пришли к ним ещё на начальной стадии болезни. Мы успели с Дашенькой сказать друг другу нужные слова. Это очень важно, не тратьте время понапрасну. Кто знает, что случится с вашими любимыми завтра. Не ругайтесь, не обижайте их, берегите и любите всем сердцем. Когда Даша пришла в сознание в последние часы жизни, она передала вам: «Скажи, что я всех люблю», - пишет муж Дарьи Антроповой.