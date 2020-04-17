Обратилась к врачам, но стало еще хуже: в Екатеринбурге женщина собирает миллион на лечение рака

17 Апр 2020 2020-04-17T16:48:56+03:00

Когда у Дарьи Антроповой диагностировали саркому, врачи предложили ей ампутацию ноги и части таза

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Жительница Екатеринбурга Дарья Антропова обращается за помощью к неравнодушным землякам со слезами на глазах. Полгода женщину лечили от лимфомы, и лишь недавно стало известен верный диагноз – саркома Юинга.

- Меня зовут Даша Антропова, мне 34 года, - начала свой рассказ уралочка. - В мае 2019-го у меня появилась шишка в ягодичной области, мне было очень больно сидеть и ходить. МРТ выявило опухоль. Я бегом помчалась к онкологам, в наш Свердловский областной онкологический центр, где была взята трепанобиопсия пораженной части.

Затем Дарью отправили лечиться в гематологический центр на базе больницы № 7, назначили четыре курса химиотерапии.

- После первого курса вроде стало легче, но потом боли возобновились, и опухоль выросла в 1,5 раза! Было принято решение о проведении повторной биопсии, и в конце января мы получили вердикт: экстраскелетная саркома Юинга. Диагноз подтвердился и в клинике имени Блохина в Москве, и на молекулярно-генетическом исследовании. То есть меня почти полгода лечили совсем от другой болячки! – пишет в своем Instagram Дарья.

Узнав неутешительные новости врачи решили «добить» Антропову и предложили ей ампутацию ноги и половину таза. Но даже после такой операции гарантий на жизнь никто не давал.

dariamahler Реквизиты для помощи можно найти в профиле Дарьи в Instagram

Прошло три месяца, прежде чем друзья Дарьи нашли для нее частную клинику, которая предложила ей новое лечение. Теперь екатеринбурженка экстренно собирает деньги, ей нужен миллион рублей. Таких денег у Дарьи и ее мужа нет.

ИСТОЧНИК KP.RU