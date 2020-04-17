Обратилась к врачам, но стало еще хуже: в Екатеринбурге женщина собирает миллион на лечение рака
Жительница Екатеринбурга Дарья Антропова обращается за помощью к неравнодушным землякам со слезами на глазах. Полгода женщину лечили от лимфомы, и лишь недавно стало известен верный диагноз – саркома Юинга.
- Меня зовут Даша Антропова, мне 34 года, - начала свой рассказ уралочка. - В мае 2019-го у меня появилась шишка в ягодичной области, мне было очень больно сидеть и ходить. МРТ выявило опухоль. Я бегом помчалась к онкологам, в наш Свердловский областной онкологический центр, где была взята трепанобиопсия пораженной части.
Затем Дарью отправили лечиться в гематологический центр на базе больницы № 7, назначили четыре курса химиотерапии.
- После первого курса вроде стало легче, но потом боли возобновились, и опухоль выросла в 1,5 раза! Было принято решение о проведении повторной биопсии, и в конце января мы получили вердикт: экстраскелетная саркома Юинга. Диагноз подтвердился и в клинике имени Блохина в Москве, и на молекулярно-генетическом исследовании. То есть меня почти полгода лечили совсем от другой болячки! – пишет в своем Instagram Дарья.
Узнав неутешительные новости врачи решили «добить» Антропову и предложили ей ампутацию ноги и половину таза. Но даже после такой операции гарантий на жизнь никто не давал.
Прошло три месяца, прежде чем друзья Дарьи нашли для нее частную клинику, которая предложила ей новое лечение. Теперь екатеринбурженка экстренно собирает деньги, ей нужен миллион рублей. Таких денег у Дарьи и ее мужа нет.
ИСТОЧНИК KP.RU