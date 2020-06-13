Думала спина болит, а оказался рак: на Урале скончалась многодетная мать

- Она боролось за жизнь до конца, - с дрожащим голосом вспоминает о любимой сестре Екатерине Тулиновой уралец Иван Морозов. – Последние дни мы провели рядом с ней, все успели попрощаться. Как оценивать работу врачей? Не знаю. Бог им судья.

Жительница Краснотурьинска никогда не жаловалась на здоровье и не была подвержена вредным привычкам. Именно поэтому диагноз врачей стал для нее и всех родственников настоящим потрясением – рак желудка четвертой стадии. На протяжении последних двух лет Екатерина посещала Свердловский онкологический центр в Екатеринбург, в частности – химиотерапию. Но в этом году врачи сказали ей, что шансов на ремиссию практически нет.

В Свердловской области многодетная мама скончалась от рака 00:00 00:00

- Сначала Катя думала, что у нее боли в спине. Но потом состояние ухудшилось. Врачи постоянно говорили, что «лишь осложнения после третьих родов». Да и как такая болезнь могла развиться у нее? Она же никогда не курила и не злоупотребляла спиртным, - добавляет брат Екатерины.

Помимо лечения в региональном центре Екатерине предлагали варианты операций в Бразилии. Но специалисты предупреждали, что на такой стадии болезни лечение уже принципиально не различается.

Екатерина с сыном. Также у женщины осталось две дочери. Фото: СОЦСЕТИ

- Не сразу удалось найти «очаг» болезни. В итоге дошло до того, что вырезали яичники и часть желудка. Мы уже звонили договариваться в Бразилию, но нам сказали, что особой разницы не будет, - рассказывает Иван Морозов.Помимо лечения в региональном центре Екатерине предлагали варианты операций в Бразилии. Но специалисты предупреждали, что на такой стадии болезни лечение уже принципиально не различается.

Екатерина умерла на 34-м году жизни, у нее остались две дочки трех и десяти лет, а также шестилетний сын и любящий муж. Редакция «КП» выражает соболезнования родным и близким женщины.

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