2020-06-13T08:27:27+03:00
Здоровье

Думала спина болит, а оказался рак: на Урале скончалась многодетная мать

Врачи не сразу смогли поставить страшный диагноз жительнице Краснотурьинска Екатерине Тулиновой. Сначала думали, что это осложнения после рождения третьего ребенка
Олег ГАЛИМОВ
Поделиться:
Екатерине Тулиновой было 33 года. У нее осталось трое детей и муж. Фото: СОЦСЕТИЕкатерине Тулиновой было 33 года. У нее осталось трое детей и муж. Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

- Она боролось за жизнь до конца, - с дрожащим голосом вспоминает о любимой сестре Екатерине Тулиновой уралец Иван Морозов. – Последние дни мы провели рядом с ней, все успели попрощаться. Как оценивать работу врачей? Не знаю. Бог им судья.

Жительница Краснотурьинска никогда не жаловалась на здоровье и не была подвержена вредным привычкам. Именно поэтому диагноз врачей стал для нее и всех родственников настоящим потрясением – рак желудка четвертой стадии. На протяжении последних двух лет Екатерина посещала Свердловский онкологический центр в Екатеринбург, в частности – химиотерапию. Но в этом году врачи сказали ей, что шансов на ремиссию практически нет.

В Свердловской области многодетная мама скончалась от рака

00:00
00:00

- Сначала Катя думала, что у нее боли в спине. Но потом состояние ухудшилось. Врачи постоянно говорили, что «лишь осложнения после третьих родов». Да и как такая болезнь могла развиться у нее? Она же никогда не курила и не злоупотребляла спиртным, - добавляет брат Екатерины.

Помимо лечения в региональном центре Екатерине предлагали варианты операций в Бразилии. Но специалисты предупреждали, что на такой стадии болезни лечение уже принципиально не различается.

Екатерина с сыном. Также у женщины осталось две дочери. Фото: СОЦСЕТИ

Екатерина с сыном. Также у женщины осталось две дочери. Фото: СОЦСЕТИ

- Не сразу удалось найти «очаг» болезни. В итоге дошло до того, что вырезали яичники и часть желудка. Мы уже звонили договариваться в Бразилию, но нам сказали, что особой разницы не будет, - рассказывает Иван Морозов.Помимо лечения в региональном центре Екатерине предлагали варианты операций в Бразилии. Но специалисты предупреждали, что на такой стадии болезни лечение уже принципиально не различается.

Екатерина умерла на 34-м году жизни, у нее остались две дочки трех и десяти лет, а также шестилетний сын и любящий муж. Редакция «КП» выражает соболезнования родным и близким женщины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Слишком доверяли врачам»: екатеринбурженка, которой поставили неверный диагноз, скончалась.

Накануне онколог сообщил мужу Дарьи Антроповой, что девушку нельзя спасти. Весной 2019 года у нее диагностировали саркому Юинга (подробнее)

«Я был в ужасе»: следователи перепутали имя умершей екатеринбурженки, которой поставили неверный диагноз

Дарья Антропова умерла на руках у мужа Кирилла в поезде, на котором пара возвращалась домой из Москвы (подробнее)

«Пришла с воспалением, а оказался рак»: на Урале женщина с модельной внешностью борется с онкологией (подробнее)

Пришел в больницу с герпесом, а оказался рак: радиоведущий из Екатеринбурга борется с опасным заболеванием (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Здоровье: Новости медицины»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Спортивное питание: что такое, для чего и кому нужно принимать
Когда спорт для тебя больше чем хобби, нужно задуматься о соответствующем питании – без него идеальных результатов не достичь. В чем особенность спортивного питания и его польза, не вредно ли – разберемся
Новости 24
Свердловские спасатели ловят нарушителей противопожарного режима
В свердловских школах планируют начать новый учебный год на две недели позже
«А для кого это?»: екатеринбуржцы раскритиковали световое шоу, которое чиновники устроили в честь Дня России
Орудовали в разных районах: в Екатеринбурге поймали банду мигрантов-разбойников
Цифры ужасают: карта распространения коронавируса в Свердловской области
«В деревне городской шик улетучивается»: покорившая Батрутдинова модель взорвала TikTok смешным видео
Семью проверяет СКР: в Екатеринбурге из окна многоэтажки выпала двухлетняя девочка
Позолотила ручку: в Первоуральске пенсионерка попалась на уловки гадалки и отдала ей все сбережения
Приготовьтесь умиляться: в Висимском заповеднике сняли видео, как мама помогает лосенку переходить ручей
В Екатеринбурге двоих железнодорожников ударило током во время работ на переезде
Спасайся кто может: на Екатеринбург обрушился сильнейший ливень
Губернатор Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с Днем России
Свердловские врачи вылечили еще 122 человека от коронавируса