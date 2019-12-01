Пришел в больницу с герпесом, а оказался рак: радиоведущий из Екатеринбурга борется с опасным заболеванием

Артур Зайнутдинов узнал о своем диагнозе два года назад. 29-летний житель Екатеринбурга попал в городскую больницу с герпесом: из-за воспаления поднялась температура и его положили в стационар. Но оказалось, что врачи лечили его от другой болезни.

- Я понимал, что с анализами что что-то не так и говорил врачу проверить меня на рак. В ответ меня заверили, что нет никакой опасности. После выписки стало плохо: поднялась температура под 40 и меня опять отвезли в инфекционный корпус. На следующий день сделали пункцию и поставили диагноз острый миелобластный лейкоз, - рассказал «Комсомольской правде» Артур.

Когда парню все-таки поставили диагноз, началось интенсивное лечение. Артур прошел курс химиотерапии из-за которого наступила ремиссия. Молодой человек похудел до 49 килограммов, облысел, а также перестал выговаривать букву «р». Но зато болезнь отступила.

«ЕДВА НЕ СГОРЕЛ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ»

У Артура стала налаживаться жизнь. Парень устроился ведущим на местную радистанцию, вел здоровый образ жизни. Все оборвалось в один миг…

Этой весной екатеринбуржец почувствовал недомогание, поднялась температура. Пришлось вновь лечь в больницу и сдавать анализы, которые подтвердили – болезнь вернулась. И тут все по кругу: снова химиотерапия, уколы и таблетки. Но самое страшное, у Артура пропала речь. Сейчас молодой человек с трудом может выговорить хоть одно предложение. Любимую работу на радио пришлось оставить и пустить все силы на лечение.

- Меня отправили в областную больницу на консультацию по пересадке костного мозга. Я сдал кровь на типирование. Мне сказали, что в России пока донора не нашли. Теперь его будут искать по миру, если вдруг он объявится, то нужно готовить 1,5 миллиона рублей, - продолжает он.

Фото: Артур Зайнутдинов

Но донором может стать любой желающий. Благотворительный фонд «Русфонд», который пытается помочь Артуру Зайнутдинову, устроил акцию. Со 2 до 20 декабря можно сдать бесплатно анализы на типирование, вступить в Национальный регистр доноров костного мозга. Возможно кто-то из вас тот самый человек, который спасет парня.

Сдать кровь на типирование можно в медофисе сети «ИНВИТРО» (25 центров в Екатеринбурге). С собой нужен только паспорт. Контактный номер медцентра 8(343)222-03-60. Номер волонтёра фонда: 89122050250.

Донорство косного мозга — это не так страшно и больно, как может звучать. Сейчас возможно сдавать даже без операции и наркоза. А чтобы проверить свой тип, нужно всего лишь отдать до 9 мл крови.

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ПЯТЬ "НАИВНЫХ" ВОПРОСОВ О ДОНОРСТВЕ КОСТНОГО МОЗГА

Совершить чудо и подарить жизнь человеку может каждый - для этого нужно сдать всего 4-9 миллилитров крови (чайную ложку!) и вступить в регистр потенциальных доноров костного мозга (подробнее).