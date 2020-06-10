Парад Победы 24 июня 2020 в Екатеринбурге: пропускная система, схема

Во время парада Победы 2020 в Екатеринбурге, который пройдет 24 июня, попасть в самый центр города, где, собственно и пройдет само действо, будет не так-то просто. Дело в том, что на площади 1905 года организуют пропускной режим.

- Ключевой задачей остается обеспечение безопасности граждан в связи с эпидемией коронавируса, - сказал Николай Цуканов, полномочный представитель президента в УрФО на совещании по организации парада. - При проведении торжественных мероприятий и в повседневной жизни должны неукоснительно соблюдаться требования Роспотребнадзора.

В частности, на схеме по организации безопасности на площади 1905 года, которую обсуждали на совещании о подготовке к параду, указано, что на проспекте Ленина на участке от Тургенева до Московской будет организована зона с запретом для движения пешеходов – здесь поедет техника. Зону перемещения граждан по пропускам организуют на площади 1905 года на участке от 8 марта до Вайнера.

В день парада центр Екатеринбурга будет поделен на три зоны.Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Также в центре города будет организована обширная пешеходная зона в районе улиц Малышева, Красноармейская, Тургенева, Первомайская, Толмачева, Почтовый переулок, проспект Ленина, набережная Рабочей Молодежи, Антона Валека, Пестеревский переулок, Репина, проспект Ленина, Московская, Попова.

При этом пропускной режим, чтобы попасть на площадь 1905 года будет работать и в дни репетиций парада. Первая из них, совместная, на которой по центру города пройдут и военнослужащие и военная техника пройдет 14 июня. Генеральная же репетиция состоится 20 числа.

- Для исключения контактов с местным населением и между военными разных парадных расчетов, при проведении тренировок и военного парада на площади 1905 года создаются три зоны, в которых запланировано совместное несение службы патрулей военной полиции и МВД, - рассказал Евгений Поплавский, заместитель командующего Центрального военного округа. - Непосредственно на площади 1905 года будет организован пропускной режим на досмотрово-пропускных пунктах, чтобы не допустить пронос запрещенных предметов. Также будут развернуты медицинские посты для барьерного контроля.