2020-06-18T20:21:46+03:00
Общество

«С божьей помощью»: в Екатеринбурге врачи отказались госпитализировать преподавателя УрФУ с раком и жуткой болью

Скорая сказала ехать в больницу, а в больнице посоветовали вызвать скорую
Евгений СТОЯНОВ
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Дозвониться до скорой Валентине удалось лишь спустя 30 минут. Но это все равно не помоглоДозвониться до скорой Валентине удалось лишь спустя 30 минут. Но это все равно не помоглоФото: Алексей БУЛАТОВ
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Житель Екатеринбурга 63-летний Александр Еремеев (фамилия изменена – Прим. Ред.) уже несколько лет борется с тяжелым заболеванием. У мужчины рак кожи – мелонома - и жуткие метастазы в организме. На днях опухоль начала увеличиваться и Александр Сергеевич почувствовал себя хуже.

В прошлом Александр Еремеев был журналистом. На этом поприще он даже признавался лучшим парламентским обозревателем Свердловской области, а потом занялся преподавательской деятельностью. С 2008 по 2014 годы Александр Сергеевич преподавал в УрФУ. На днях он почувствовал себя хуже, начались жуткие боли, но лечь в больницу он так и не смог.

- С самого утра у отца началась острая боль. У него гнойная рана: на плече разлагается метостаз, – рассказывает «КП»-Екатеринбург дочь мужчины Валентина Еремеева.

Она вызвала такси и отвезла отца в больницу №3 – по месту прописки. Но онколог в направлении на госпитализацию отказал. А перед этим позвонил в 40-ю больницу и, узнав, что там нет мест для раковых больных, посоветовал вызвать скорую. Валентина набрала «03». На вызов ушло полчаса.

- Машину придется ждать около 10 часов. Поэтому вам проще самим доставить отца. Езжайте в 23-ю горбольницу, - уточнила оператор и добавила. - С божьей помощью. И пусть у вас всё будет хорошо.

Валентина Еремеева признается, доброе напутствие оператора ее умилило, поэтому спорить она не стала.

- Мы приехали в приемный покой 23-й больницы. Оттуда нас отправили в местную поликлинику – чтобы получить направление. У кабинета неотложной помощи (номер 236) отцу стало хуже, он начал постанывать и заваливаться. Тогда я вошла в этот кабинет уже без всякой очереди. Спросила, что нам делать, ведь у отца острая боль? – вспоминает Валентина.

В итоге из кабинета неотложной помощи больного мужчину, который уже едва мог стоять на ногах, отправили к дежурному хирургу больницы. Врач сильно удивился, что приемный покой отказывает в госпитализации. Чтобы выписать направление в приемный покой, хирург отправил за талоном в регистратуру.

- Но там талон нам не дали, сказали, так как эта больница – не наш район! - восклицает женщина.

В Екатеринбурге врачи отказались госпитализировать мужчину с метастазами.Видео: Валенина Еремеева

Валентине ничего не оставалось, как пойти к заведующей хирургии. Часть разговора с врачом она сняла на телефон.

- Не надо здесь стоять! Идите по месту жительства! – настаивает заведующая отделением хирургии.

- Но скорая отправляет сюда!

- Решайте вопросы по месту жительства! – отрезала врач.

В итоге в 23-й больнице, несмотря на огромные опухоли и гноящуюся рану, Александра Сергеевича так и не госпитализировали. Его дочери врачи снова посоветовали вызывать скорую.

- Я наложила ему наркотический пластырь (обезболивающий пластырь для онкобольных, который заглушает боль. – Прим.ред.). Он помогает, но от него у отца галлюцинации и потеря реальности, - уточнила Валентина. – Я все равно буду добиваться госпитализации. А пока отец находится дома.

В пресс-службе екатеринбургского Горздрава пообещали прокомментировать ситуацию позже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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