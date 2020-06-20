2020-06-20T08:40:12+03:00
Общество

Генеральная репетиция парада Победы 2020 в Екатеринбурге: онлайн-трансляция

Боевые машины проедут по площади 1905 года [видео]
Олег ГАЛИМОВ
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Накануне мобильные расчеты войск радиационной химической и биологической защиты ЦВО провели специальную обработку площади 1905 года, продезинфицировали места построения и линию прохождения парадных расчетов, всего более 7 000 квадратных метровНакануне мобильные расчеты войск радиационной химической и биологической защиты ЦВО провели специальную обработку площади 1905 года, продезинфицировали места построения и линию прохождения парадных расчетов, всего более 7 000 квадратных метровФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге утром 20 июня прошла генеральная репетиция парада Победы, который в этом году пройдет 24 июня. По проспекту Ленина и площади 1905 года проехало более 100 единиц современной и исторической военной техники.

Генеральная репетиция Парада Победы в Екатеринбурге 2020.

В Центральном военном округе отмечают, в этом году по уральской столице впервые на будут представлены образцы вооружения, окрашенные в цвета подразделений, действующих в арктических широтах: танки Т-80, бронетранспортеры БТР-82АМ, легкие пикапы «УАЗ» с турелью для крупнокалиберных пулеметов, а также бронеавтомобиль «Тигр» соединений специального назначения ЦВО и разведывательно-дозорные вездеходы АМ-1.

В торжественном марше примут участие более 2000 человек: это рота барабанщиков Екатеринбургского суворовского военного училища, знаменосцы со штандартами фронтов, подразделения в исторической форме времен Великой Отечественной войны, а также сводный женский взвод почетного караула, впервые принимающий участие в параде Победы.

Генеральная репетиция парада Победы в Екатеринбурге 20 июня 2020 года.

Стоит отметить, что в условиях пандемии коронавируса мобильные расчеты войск радиационной химической и биологической защиты ЦВО провели специальную обработку площади 1905 года и продезинфицировали более 7 000 квадратных метров.

Напомним, что в этом году Парад Победы пришлось перенести на 24 июня из-за пандемии коронавируса. Вот только ветеранов на него не пустят – они будут наблюдать за шествием по видеосвязи вместе с волонтерами.

Больше фотографий с репетиции авиационной части парада Победы смотрите здесь

КСТАТИ

Над Екатеринбургом 24 июня в воздушном парадном строю над пролетят 23 самолета и вертолета: сверхзвуковые высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ, многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 поколения 4++, самолеты-разведчики Су-24МР, боевые ударные вертолеты Ми-24, военно-транспортные вертолеты Ми-8, крупнейший в мире серийный транспортный вертолёт Ми-26, транспортные самолеты Ан-12, Ан-26, Л-410 и впервые пассажирский самолет Ту-134УБЛ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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