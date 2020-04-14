Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 14 апреля 2020 года: пасхальный запрет, первые штрафы и маски-шоу
БОЛЕЕМ И ВЫЗДОРАВЛИВАЕМ
В целом, в Екатеринбурге и Свердловской области ситуация с коронавирусом остается на прежнем стабильном уровне.
За последние сутки на Среднем Урале официально подтвердили 7 новых случаев заражения COVID-19. Все заболевшие доставлены в Городскую клиническую больницу №40 Екатеринбурга. Их доставили из уральской столице, а также ее города-спутника Верхней Пышмы.
Таким образом, общее число заболевших коронавирусом в Екатеринбурге и Свердловской области с начала февраля 2020 года составило 85 человек. Из них 37 пациентов полностью вылечились от недуга, они отпущены врачами домой.
Самому возрастному пациенту - 83 года, его состояние оценивается как тяжелое. Всего в таком состоянии находятся пять человек, столько же – в состоянии средней тяжести. Состояние остальных – средней тяжести.
Вся спецрота ДПС отправилась на карантинФото: Алексей БУЛАТОВ
А теперь подробнее о пациентах из Верхней Пышмы: здесь коронавирус заподозрили у одного из сотрудников ГИБДД, после чего инспектор попал в больницу. Также COVID-19 заподозрили и у его супруги, которая также госпитализирована.
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В итоге на карантин отправили всю спецроту ГИБДД, а это – 53 человека, которые общались с сослуживцем.
БЕСПОШЛИННЫЕ МАСКИ
В понедельник утром в аэропорту Кольцово в Екатеринбурга приземлился борт с первой партией гуманитарного груза, цена которого – 1 миллион долларов. С самолета таможенники выгрузили первую из четырех частей груза из 10 миллионов медицинских масок, а также других защитных средств, которые передадут врачам Свердловской и Челябинской областей.
Прибытие партии масок в Екатеринбург.Борт прибыл утром 13 апреляАлексей БУЛАТОВ
Груз с 3 миллионами масок, 300 тысячами пар перчаток, а также 40 тысячами защитных костюмов и 6 тысячами очков из Шанхая распределят пополам между больницами двух регионов.
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Ранее с ввозом этого гуманитарного груза на территорию России возникли проблемы. Уральская таможня отказалась пропускать маски в Екатеринбург, потребовав заплатить за нее пошлину в 30%, то есть в размере 300 тысяч долларов США. В процесс пришлось вмешаться полпреду президента в УрФО Николаю Цуканову, который смог урегулировать вопрос через Москву.
Первая партия масок от Игоря Алтушкина прибыла в Екатеринбург точно в срокФото: Алексей БУЛАТОВ
ПАСХА ДОМА
В понедельник главный санитарный врач Свердловской области поставил точку в споре между властью светской и властью духовной. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев убедительно попросил православных христиан встретить праздник Светлого Христова Воскресения, которое отмечается в 2020 году 19 апреля, в домашних условиях, посмотрев праздничное Богослужение по телевизору или через Интернет.
Причина проста – не создавать в храмах столпотворения во время периода самоизоляции. Однако Екатеринбургская епархия не торопилась закрывать храмы. Дело дошло до прямого конфликта православной общественницы Оксаны Ивановой и главы региона.
13 апреля главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских запретил до конца апреля посещать кладбища, а также проводить религиозные церемонии.
«Не допускать в срок до 30 апреля проведение массовых мероприятий, к которым относятся религиозные массовые обряды и церемонии различных конфессий», - говорится в документе за подписью Дмитрия Козловских.
Таким образом, дома придется провести не только всю пасхальную неделю, но и родительскую субботу, которая в этом году отмечается 28 апреля.
ПЕРВЫЕ НАРУШИТЕЛИ
Прошедшие выходные запомнились жителям Екатеринбурга и Свердловской области не только хорошей погодой, но и массовыми рейдами, которые устроили сотрудники полиции для проверки соблюдения режима самоизоляции уральцами.
Всего на улицах поймали 280 человек, которые прогуливались без дела. Всем им выписали штрафы, с помощью административных протоколов. Документы переданы в Министерство общественной безопасности Свердловской области.
Отметим, что 116 человек задержано в Екатеринбурге, еще 164 – в других населенных пунктах Среднего Урала.
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Напомним, что режим самоизоляции в Свердловской области действует до 20 апреля, после чего уральцев ждут еще 10 нерабочих дней. На улицу можно выходить, чтобы отправиться на работу, в магазин, аптеку, парикмахерскую, вынести мусор и выгулять пса.
Памятка для жителей Екатеринбурга и Свердловской областиФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА
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ИСТОЧНИК KP.RU
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