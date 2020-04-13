2020-04-13T13:01:56+03:00
Общество

В екатеринбургском санатории «Бодрость» разместили военных, прибывших из российской базы в Таджикистане

Помимо них в карантине будут находиться их жены и дети
Евгений Стоянов
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Самолет с военными прибыл в Екатеринбург ранним утром 13 апреляСамолет с военными прибыл в Екатеринбург ранним утром 13 апреляФото: Алексей БУЛАТОВ
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Ранним утром в Екатеринбурге приземлился военный самолет. Как рассказал «КП» осведомленный источник в медицинских кругах, на борту находились военные и члены их семей. Военные, по словам нашего собеседника, проходили службу в 201-й российской части в Таджикистане.

После приземления пассажиров военного борта доставили в санаторий «Бодрость» на Эльмаше. Этот тот самый санаторий, где зимой размещали граждан из КНР. Там военные и их семьи пробудут две недели в режиме карантина. Такую процедуру теперь обязаны проходить все люди, вернувшиеся из-за границы. Это связано со вспышкой пандемии коронавируса в мире.

Информацию о размещении военных в «Бодрости» «Комсомолке» подтвердила начальник пресс-службы регионального Роспотребназдора Аннна Ожиганова.

- В «Бодрости» сейчас находятся 65 человек. Среди них военные, их жены, а также их дети, - рассказала Анна Ожиганова.

Также представитель Роспотребнадзора уточнила, что в санатории находятся только военные и их семьи из других регионов. Прибывшие на военном самолете свердловчане будут проходить режим самоизоляции в домашних условиях.

Мы попытались получить комментарий пресс-службы ЦВО. Нас попросили направить письменный запрос. К моменту публикации ответ на запрос не пришел.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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