2020-02-07T15:28:02+03:00
Общество

«Врачи не смогут покидать санаторий»: Роспотребнадзор о карантине для граждан Китая в Екатеринбурге

Россиян, прибывших из Пекина вместе с иностранцами, будут наблюдать на дому
Данил СВЕЧКОВ
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В этом санатории гражданам Китая предстоит провести две недели.В этом санатории гражданам Китая предстоит провести две недели.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В одиннадцатом часу утра в аэропорту «Кольцово» приземлился самолет из Пекина. На борту находились граждане Китая и Россия. Согласно предписанию Роспотребнадзора всем этим людям необходимо пройти карантин - 14 дней.

В итоге граждан Китая - а это 58 человек - сразу после посадки повезли на автобусах в санаторий «Бодрость», что на Эльмаше. Там для них организовали специальную карантинную зону. Для этого накануне постояльцев попросили покинуть здравницу, пообещав возместить расходы.

Граждане Китая уже заселились в санаторий. Фото: Екатерина Макашина/Горздрав Екатеринбурга

Граждане Китая уже заселились в санаторий. Фото: Екатерина Макашина/Горздрав Екатеринбурга

Сразу после этого руководители Горздрава, Роспотребнадзора, Центра эпидемиологии и Минздрава провели совещание. По итогам они рассказали о том, для чего были изолированы китайские граждане и стоит ли уральцам опасаться коронавируса.

- Они все абсолютно здоровы, никаких симптомов ОРВИ у них нет, - заявил Дмитрий Козловских, руководитель Управления Роспотребнадзора по Свердловской области. – В аэропорту они прошли двойной тепловизионный контроль. Все прилетели из Пекина, а не из очага инфекции. Просто они должны две недели провести под наблюдением. Их разместили в хороших условиях. Жалоб и претензий никто не высказывал. При прилете им объяснили суть этих мероприятий.

После того, как граждан Китая разместили в санатории, руководители Горздрава, Роспотребнадзора, Центра эпидемиологии и Минздрава провели совещание, посвященное теме карантина. Фото: Алексей БУЛАТОВ

После того, как граждан Китая разместили в санатории, руководители Горздрава, Роспотребнадзора, Центра эпидемиологии и Минздрава провели совещание, посвященное теме карантина.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как отмечают в Роспотребнадзоре, все прибывшие граждане Китая знают русский язык и живут в Свердловской области – у них есть вид на жительство. Среди них 56 взрослых и двое детей. За их состоянием будут следить медики из 23-й городской и 15-й детской больниц. Скоро к ним могут присоединиться еще пять медиков из 40-й больницы. Самим медикам, кстати, тоже нельзя будет покидать санаторий в ближайшие две недели.

- В санатории двухместные палаты. Проводится обработка помещений и медицинское наблюдение, - добавил Денис Демидов, начальник управления здравоохранения администрации Екатеринбурга. - Те затраты, что понесет санаторий, будут возмещаться. Граждане, которым пришлось прервать отдых в санатории, будут оздоравливаться в другом санатории области. Вопрос о денежной компенсации обсуждается.

Необходимость поместить людей под карантин в санатории, который находится в черте города, в региональном Минздраве объяснили тем, что «Бодрость» была одним из санаториев, предусматривавшихся на такой случай.

Под карантин поместили 58 граждан Китая. Среди них двое детей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под карантин поместили 58 граждан Китая. Среди них двое детей.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- У нас в регионе есть комплексный план, по которому в каждом муниципальном образовании при превышении эпидемического порога развертываются дополнительные госпитальные базы, - сказала Ирена Базите, заместитель Министра здравоохранения Свердловской области. - Они могут включать в себя помещения для временной изоляции лиц, прибывших из потенциальных источников заражения. Но оснований для паники нет. У нас нет бортов самолетов из эпицентра Китая по заболеванию. Нас больше сезонная эпидемическая ситуация по гриппу и ОРВИ беспокоит.

В Роспотребнадзоре отмечают, что прибывший самолет был последним рейсом из Пекина. Члены экипажа во время полета были в средствах защиты. Однако за их состоянием все равно будут следить. Кстати, помимо 58 граждан Китая на борту также были и граждане России. Но их в санатории никто изолировать не стал – будут наблюдать на дому.

- К ним будут приходить медики ежедневно, но, конечно, их не запирают. Это под их ответственность, - добавил Дмитрий Козловских.

Среди 58 граждан Китая, прибывших в Екатеринбург, есть два ребенка. Фото: Екатерина Макашина/Горздрав Екатеринбурга

Среди 58 граждан Китая, прибывших в Екатеринбург, есть два ребенка. Фото: Екатерина Макашина/Горздрав Екатеринбурга

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ИСТОЧНИК KP.RU

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