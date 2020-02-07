В санатории Екатеринбурга готовят карантинную зону для китайцев с подозрением на коронавирус

Свердловские власти создадут в Екатеринбурге на базе оздоровительного санатория «Бодрость» на Эльмаше зону для граждан Китая с подозрением на коронавирус.

- Во всех субъектах Российской Федерации создаются площадки для проведения обсервационно-изоляционных мероприятий, то есть наблюдения в течение 14 дней за обследованными и здоровыми гражданами Китая с постоянным медицинским контролем, - объясняет Галина Борисевич, главный эпидемиолог Свердловской области. - В Свердловской области такой площадкой выбрано подразделение оздоровительного центра «Бодрость» Управления зданиями администрации Екатеринбурга.

Санаторий находится на улице Краснофлотцев. Фото: бодрость.екатеринбург.рф

Людей начнут обследовать в ближайшее время. Первый рейс из Пекина уже приземлился в аэропорту Кольцово в 10:10. В санаторий должны направить около 60 человек.

- В санаторий было решено отправить граждан Китая, которые прилетают в Свердловскую область. Не все иностранцы могут назвать свое местожительство на территории региона. Если же они будут находиться в одном месте, за ними удобнее будет наблюдать. Это совершенно здоровые люди, которые пробудут в изоляции 14 дней, - объясняют в Свердловском Роспотребнадзоре. - Та же история с гражданами России, прибывающими из Китая. Только в отличие от иностранцев у них есть конкретные адреса. Они будут точно так же находится в изоляции 14 дней, только у себя дома. По истечении этого срока люди спокойно выйдут на работу.

Чтобы успокоить местных жителей, которые насторожились от данной новости, в "Бодрость" приехал первый заместитель главы Екатеринбурга Александр Ковальчик.

— Это не зараженные люди, они здесь на карантине. Не надо панику развивать, - говорит Ковальчик. - Если у них появятся в течение 14 дней признаки заболевания (ОРВИ), их сразу госпитализируют в инфекционное отделение 40-ой больницы. В соответствии с приказом Роспотребнадзора они должны здесь пройти карантин. Эти люди опасности не представляют. Если понадобится необходимость, то мы сделаем дополнительные зоны. Борт из Пекина - единственный.

Напомним, что на прошлой неделе в Нижнем Тагиле у вернувшейся из Китая девушки заподозрили коронавирус. Но позже выяснилось, что диагноз не подтвердился. В настоящее время, по данным областного Министерства здравоохранения в Свердловской области не зарегистрировано людей, у которых бы подтвердился китайский вирус.

- На территории области не наблюдается превышения среднемноголетних уровней заболеваемости, - заверили в ведомстве.

Номера санатория, в которых, возможно, будут временно проживать люди с подозрением на болезнь. Фото: бодрость.екатеринбург.рф

Кроме того, не наблюдается в регионе и в частности в Екатеринбурге дефицита защитных средств.

- Маски не закончились, они есть. Того количества запасов, которые имеются в больницах и в аптечных организациях Свердловской области хватит примерно на два месяца, - объясняет Оксана Федосеева, руководитель территориального органа Росздравнадзора по Свердловской области. – Задача аптек заказать их. Поэтому мы и пригласили крупных поставщиков и разговаривали с производителями. Они заверили нас, что проблем не будет и они, учитывая ситуацию, закажут для рынка Свердловской области дополнительно средства защиты.

В ведомстве также пообещали, что будут отслеживать ситуацию с ростом цен на медицинские маски. сейчас средняя цена на них в Свердловской области составляет 10 рублей.

Санаторий «Бодрость» это муниципальное учреждение, которому больше 30 лет. Фото: бодрость.екатеринбург.рф

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Последний регион Китая «сдался» коронавирусу

Новый тип коронавируса 2019-nCoV официально захватил весь Китай. Первый случай заражения зафиксирован в Тибете, где до этого не было выявлено ни одного инфицированного гражданина (подробнее)

Ученые: коронавирус доберется до России в середине февраля В Китае за минувшие сутки число смертей от нового коронавируса достигло 132 человек. Общее число заразившихся – 5999, из низ 1,5 тысячи – это новые случаи регистрации заболевания (подробнее)