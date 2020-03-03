В Екатеринбурге вновь заработал санаторий «Бодрость»

3 Март 2020 2020-03-03T12:27:57+03:00

После того, как учреждение покинули все китайцы, там провели санобработку

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Санаторий «Бодрость», который на несколько недель превращался в обсерватор для граждан Китая, снова работает в обычном режиме. Посетителей готовы принимать с сегодняшнего дня, 3 марта. Об этом заявили в пресс-службе мэрии города Екатеринбурга.

- Задача по развёртыванию обсерватора выполнена. Граждане КНР прошли необходимые обследования – у всех отрицательные показатели. В связи с этим санаторий начал выполнять прежние функции. На территории Екатеринбурга заболевших коронавирусом нет, – констатировал Денис Демидов, начальник Управления здравоохранения Администрации города Денис Демидов.

Там же отметили, что после того, как учреждение покинули граждане КПР, там провели санобработку.

Напомним, 7 февраля в санаторий «Бодрость» из аэропорта Кольцово привезли людей, которые прилетели из Китая. Несколько недель они провели на карантине. Ни у кого не нашли коронавирус и 20 февраля гостей отпустили.

ИСТОЧНИК KP.RU