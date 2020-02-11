Граждане Китая, которых проверяли на коронавирус в Екатеринбурге, здоровы

11 Февр. 2020 2020-02-11T07:59:29+03:00

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Граждане Китая, которые прилетели в Екатеринбург в минувшую пятницу, здоровы. 64 человек сразу из аэропорта поместили в санаторий «Бодрость» на Эльмаше, где проверяли на коронавирус. Это жители КНР с видом на жительство в России. Тесты показали отрицательный результат на вирус, сообщает глава Горздрава.

- В настоящий момент зараженных коронавирусом в Екатеринбурге нет. Все, кто находится в «Бодрости», с отрицательным результатом на коронавирус. Пациенты в полном здравии под наблюдением медиков,- отметил Денис Демидов, начальник Горздрава.

Остальных пассажиров последнего рейса из Пекина отправили домой. Врачи наблюдают за их состоянием и пока все из них здоровы, говорят в Горздраве. Также сообщается, что в Свердловской области еще не зарегистрированы случаи заболеванием китайским коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU