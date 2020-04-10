Куйвашев объяснил, в каком случае свердловчан будут штрафовать за нарушение самоизоляции

Губернатор Евегений Куйвашев впервые прокомментировал введенные им штрафы за нарушение режима самоизоляции, который действует в Свердловской области до 20 апреля.

Глава региона успокоил уральцев и заявил, что «перебора» со стороны полиции не будет.

- Я лично контролирую происходящее. Напоминаю всем про прошлые выходные, когда многие радостно вышли прогуляться по центру города целыми компаниями. Такого быть не должно. Важно каждому соблюдать разумные ограничения, не паниковать, но при этом осознавать всю серьезность ситуации, - написал Куйвашев в своем Instagram. Блог губернатора уже давно стал источником последней актуальной информации об изменениях на Среднем Урале.

Но пока что жители областного центра не спешат прекращать прогулки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/772308" frameborder="0"></iframe> Жители Екатеринбурга о штрафах за нарушение самоизоляции,.Алексей БУЛАТОВ

Размеры штрафов:

Для граждан – от 3 до 5 тысяч рублей.

Для должностных лиц – от 50 до 100 тысяч рублей.

Для юридических лиц – от 500 тысяч до миллиона рублей.

Когда можно выходить на улицу:

- Для поездки на работу (если ваша организация внесена в список тех, которые продолжают работу);

- Для похода в ближайший магазин за продуктами и предметами первой необходимости, или в аптеку;

- Вынести мусор до ближайшей контейнерной площадки;

- Для выгула домашних питомцев на расстоянии не больше 100 метров от подъезда.

- За обращением за экстренной медицинской помощью;

- В случае прямой угрозы жизни и здоровью.

Стоит отметить, что ряд ограничений будут сняты с 13 апреля. Например, в области начнут работать парикмахерские, а в большинстве городов возобновят работу детские сады.