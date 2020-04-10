2020-04-10T17:14:46+03:00
Общество

Куйвашев объяснил, в каком случае свердловчан будут штрафовать за нарушение самоизоляции

Протокол об административном правонарушении может составить полицейский
Олег ГАЛИМОВ
Поделиться:
Но пока что жители областного центра не спешат прекращать прогулкиНо пока что жители областного центра не спешат прекращать прогулкиФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Губернатор Евегений Куйвашев впервые прокомментировал введенные им штрафы за нарушение режима самоизоляции, который действует в Свердловской области до 20 апреля.

Глава региона успокоил уральцев и заявил, что «перебора» со стороны полиции не будет.

- Я лично контролирую происходящее. Напоминаю всем про прошлые выходные, когда многие радостно вышли прогуляться по центру города целыми компаниями. Такого быть не должно. Важно каждому соблюдать разумные ограничения, не паниковать, но при этом осознавать всю серьезность ситуации, - написал Куйвашев в своем Instagram. Блог губернатора уже давно стал источником последней актуальной информации об изменениях на Среднем Урале.

Но пока что жители областного центра не спешат прекращать прогулки.

Жители Екатеринбурга о штрафах за нарушение самоизоляции,.Алексей БУЛАТОВ

Размеры штрафов:

Для граждан – от 3 до 5 тысяч рублей.

Для должностных лиц – от 50 до 100 тысяч рублей.

Для юридических лиц – от 500 тысяч до миллиона рублей.

Когда можно выходить на улицу:

- Для поездки на работу (если ваша организация внесена в список тех, которые продолжают работу);

- Для похода в ближайший магазин за продуктами и предметами первой необходимости, или в аптеку;

- Вынести мусор до ближайшей контейнерной площадки;

- Для выгула домашних питомцев на расстоянии не больше 100 метров от подъезда.

- За обращением за экстренной медицинской помощью;

- В случае прямой угрозы жизни и здоровью.

Стоит отметить, что ряд ограничений будут сняты с 13 апреля. Например, в области начнут работать парикмахерские, а в большинстве городов возобновят работу детские сады.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Свердловской области водителей будут предупреждать о камерах на треногах
Общественный транспорт в Екатеринбурге начнет ходить в обычном режиме
«Некуда было идти»: мать, оставившая ребенка охраннику «Антея» в Екатеринбурге, объяснила свой поступок
Прокуратура признала врубку деревьев в парке УрГУПС незаконной
Правительство РФ увеличило максимальную сумму ипотеки для отсрочки по кредиту
В Свердловской области на Пасху будут открыты все храмы для прихожан
В Екатеринбурге отменили традиционный Крестный ход в Пасху
«Тут и боль, и гнев»: дочь маршала Конева о демонтаже памятника ее отцу в Праге
Губернатор разрешил: в небольших городах Свердловской области открываются детские сады и магазины
Пытался откупиться пятью тысячами: свердловские полицейские поймали водителя грузовика на взятке
«Паша поднял руку»: жена актера Прилучного рассказала про домашний ад во время самоизоляции
«Сварил из него похлебку»: на Урале отправили под суд живодера, который убил и съел пса-героя Федю
Южанина, обвиняемого в убийстве молодой екатеринбурженки, оставили в СИЗО
МегаФон прокачал инфраструктуру для онлайн-просмотра видео
Прорыв трубы на перекрестке Уралмаша в Екатеринбурге починят до вечера
Уральский депутат, решивший отдать свое тело на опыты Трампу: коронавирус – афера, и мы на нее повелись
Холдинг «РЖД» вводит в поездах дальнего следования рассадку с учетом рекомендованной социальной дистанции