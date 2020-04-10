Только подстричься: в Екатеринбурге и Свердловской области заработают парикмахерские

В Свердловской области c 13 апреля заработают парикмахерские. Об этом в своем Instagram сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев. Глава региона отметил, что пандемия коронавируса так и не пошла на спад, а в заведениях можно будет только подстричься без дополнительных услуг.

- Сегодня я подписал указ, в соответствии с которым области смогут начать работать парикмахерские. Но обращаю внимание: речь идет только о стрижках. Также все жители Среднего Урала смогут выходить из дома, чтобы получить услуги в организациях, чья работа сейчас не запрещена. При этом нормы санитарной защиты (маски, обработка рук и помещений, социальное дистанцирование) должны быть нерушимы и неукоснительны, - написал Куйвашев.

Кроме этого в большинстве городов области возобновится работа детских садов и магазинов непродовольственных товаров. К ним не относятся: Екатеринбург, Верхняя Пышма, Среднеуральск, Березовский, Красноуральск, Верхняя Салда, Полевской.

Отметим, что до 20 апреля в Свердловской области действует режим самоизоляции, за нарушение которого предусмотрены штрафы.

Размеры штрафов:

Для граждан – от 3 до 5 тысяч рублей.

Для должностных лиц – от 50 до 100 тысяч рублей.

Для юридических лиц – от 500 тысяч до миллиона рублей.

Когда можно выходить на улицу:

- Для поездки на работу (если ваша организация внесена в список тех, которые продолжают работу);

- Для похода в ближайший магазин за продуктами и предметами первой необходимости, или в аптеку;

- Вынести мусор до ближайшей контейнерной площадки;

- Для выгула домашних питомцев на расстоянии не больше 100 метров от подъезда.

- За обращением за экстренной медицинской помощью;

- В случае прямой угрозы жизни и здоровью