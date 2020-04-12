2020-04-12T08:37:10+03:00
Общество

Медики начали измерять температуру верующим Екатеринбурга у Храма-на-Крови

Всего с начала пандемии коронавирус в Свердловской области был подтвержден у 74 человек
Данил СВЕЧКОВ
Поделиться:
У всех, кто придет в Храм-на-Крови 12 апреля, медики измерят температуру. Фото: Екатеринбургская епархияУ всех, кто придет в Храм-на-Крови 12 апреля, медики измерят температуру. Фото: Екатеринбургская епархия
Изменить размер текста:

Сегодня все православные верующие отмечают Вербное воскресенье. Но так как ситуация с коронавирусом пока не разрешилась, у верующих, пришедших к Храму-на-Крови в Екатеринбурге сегодня, 12 апреля, медики начали измерять температуру. Там с утра, с начала богослужений, работает мобильная медицинская бригада.

- Горожане, спешащие в это утро освятить вербу - этот значимый символ праздника Входа Господня в Иерусалим, смогут измерить температуру и получить рекомендации по предупреждению вирусных заболеваний, - говорят в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Добавим, что к утру 12 апреля в Свердловской области коронавирус был подтвержден у 74 человек. Из них 35 уже выздоровели.

Мобильная медицинская бригада работает у Храма-на-Крови с начала богослужений в Вербное воскресенье. Фото: Екатеринбургская епархия

Мобильная медицинская бригада работает у Храма-на-Крови с начала богослужений в Вербное воскресенье. Фото: Екатеринбургская епархия

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Знаменитый пианист Денис Мацуев посоветовал жителям Свердловской области оставаться дома
Медики начали измерять температуру верующим Екатеринбурга у Храма-на-Крови
В Ревде телефонный мошенник, представившись следователем, обманул пенсионерку на 640 тысяч рублей
Свердловский оперштаб по борьбе с коронавирусом предупредил о новом виде мошенничества
Духовный лидер мусульман призвал свердловчан, исповедующих ислам, остаться дома
«Он тяжело болел»: в субботу из больницы Екатеринбурга выписали 65-летнего мужчину, победившего коронавирус
Коммунальщикам удалось ликвидировать аварию на Челюскинцев
В Екатеринбурге полиция поймала «закладчиков», у которых было больше двух килограммов наркотиков
Губернатор заверил уральцев, что бояться повышения цен после снятия ограничения из-за коронавируса не нужно
На Урале перед началом смены всем должны измерять температуру: теперь официально