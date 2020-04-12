Медики начали измерять температуру верующим Екатеринбурга у Храма-на-Крови

12 Апр 2020 2020-04-12T08:37:10+03:00

У всех, кто придет в Храм-на-Крови 12 апреля, медики измерят температуру. Фото: Екатеринбургская епархия

Всего с начала пандемии коронавирус в Свердловской области был подтвержден у 74 человек

Изменить размер текста: A A

Сегодня все православные верующие отмечают Вербное воскресенье. Но так как ситуация с коронавирусом пока не разрешилась, у верующих, пришедших к Храму-на-Крови в Екатеринбурге сегодня, 12 апреля, медики начали измерять температуру. Там с утра, с начала богослужений, работает мобильная медицинская бригада.

- Горожане, спешащие в это утро освятить вербу - этот значимый символ праздника Входа Господня в Иерусалим, смогут измерить температуру и получить рекомендации по предупреждению вирусных заболеваний, - говорят в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Добавим, что к утру 12 апреля в Свердловской области коронавирус был подтвержден у 74 человек. Из них 35 уже выздоровели.

Мобильная медицинская бригада работает у Храма-на-Крови с начала богослужений в Вербное воскресенье. Фото: Екатеринбургская епархия

ИСТОЧНИК KP.RU