Медики начали измерять температуру верующим Екатеринбурга у Храма-на-Крови
Сегодня все православные верующие отмечают Вербное воскресенье. Но так как ситуация с коронавирусом пока не разрешилась, у верующих, пришедших к Храму-на-Крови в Екатеринбурге сегодня, 12 апреля, медики начали измерять температуру. Там с утра, с начала богослужений, работает мобильная медицинская бригада.
- Горожане, спешащие в это утро освятить вербу - этот значимый символ праздника Входа Господня в Иерусалим, смогут измерить температуру и получить рекомендации по предупреждению вирусных заболеваний, - говорят в пресс-службе Екатеринбургской епархии.
Добавим, что к утру 12 апреля в Свердловской области коронавирус был подтвержден у 74 человек. Из них 35 уже выздоровели.
Мобильная медицинская бригада работает у Храма-на-Крови с начала богослужений в Вербное воскресенье. Фото: Екатеринбургская епархия
ИСТОЧНИК KP.RU