В Свердловской области выявили 13 новых случаев коронавируса

За последние сутки в Свердловской области зафиксировали 13 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом рассказали в региональном Минздраве. Таким образом, число больных возросло до 74 человек.

Как уточнили в в региональном оперштабе по борьбе с COVID-19, новые больные, у которых подтвердился коронавирус, проживали в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Полевском и Камышлове.

- Для пациентов обеспечен полный комплекс медпомощи, включая необходимые лекарственные средства и медицинское оборудование, - уточнили в Минздраве.

Также в ведомстве рассказали, что сотрудники Управления Роспотребнадзора сейчас проводят эпидемиологическое расследование, устанавливая круг контактов заболевших.

В региональном оперштабе по борьбе с COVID-19 уточнили, что диагнозы у новых заболевших были подтверждены лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области».

- Состояние четырех пациентов оценивается как тяжелое, четырех – средней тяжести, остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - уточнили в оперштабе.

В настоящий момент от COVID-19 удалось вылечиться 35 уральцам. Смертельных случаев в регионе пока не зафиксировано.

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