«Вирус – смертельно опасен»: на Урале появились машины, которые по громкой связи просят людей остаться дома
Под Екатеринбургом появились машины, которые по громкой связи призывают людей оставаться дома. Утром 11 апреля такую машину заметили жители Березовского.
- Внимание, продолжается режим самоизоляции, вирус передается и может быть смертельно опасен, - доносится из колонок автомобиля.
Главный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских обратился к уральцам с такой же просьбой.
- Сегодня в мире сложилась очень сложная эпидемиологическая обстановка: мы стали свидетелями пандемии нового вируса COVID-19, к которому у человечества нет иммунитета. Как показала практика других стран, основной причиной смертей стала перегрузка системы здравоохранения. В наших с вами силах сделать так, чтобы свердловские врачи могли спокойно оказывать помощь тем, кто в ней сейчас очень нуждается. Для этого всего лишь нужно оставаться дома, преодолеть в себе искушение выйти на улицу в теплую погоду, встретиться с друзьями и весело провести время. Сегодня мы можем поучиться на чужих ошибках, чтобы самим не совершить их. Подумайте о том, что выходя на улицу для прогулки или встречи, выезжая на пикник за город, вы рискуете чьим-то здоровьем. Возможно, здоровьем ваших детей или родителей, к которым вы потом вернетесь, - отметил главный санитарный врач области.
В Березовском по громкой связи из машины призывают людей не выходить из дома.Мария Трапезникова
Отметим, что За прошедшие сутки в Екатеринбурге и Свердловской области официально зарегистрировали два новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, с начала февраля 2020 года на Среднем Урале COVID-19 заразился 61 человек. При этом, 32 человека полностью справились с инфекцией и вернулись домой. Также выписаны из стационара и все, кто контактировал с заболевшими.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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