2020-04-11T09:32:40+03:00
Общество

«Вирус – смертельно опасен»: на Урале появились машины, которые по громкой связи просят людей остаться дома

В мегафон призывают жителей области соблюдать режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса
Мария ТрапезниковаЕвгений Стоянов
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Из динамиков автомобиля звучат призывы остаться дома. Фото: скриншот видеоИз динамиков автомобиля звучат призывы остаться дома. Фото: скриншот видео
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Под Екатеринбургом появились машины, которые по громкой связи призывают людей оставаться дома. Утром 11 апреля такую машину заметили жители Березовского.

- Внимание, продолжается режим самоизоляции, вирус передается и может быть смертельно опасен, - доносится из колонок автомобиля.

Главный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских обратился к уральцам с такой же просьбой.

- Сегодня в мире сложилась очень сложная эпидемиологическая обстановка: мы стали свидетелями пандемии нового вируса COVID-19, к которому у человечества нет иммунитета. Как показала практика других стран, основной причиной смертей стала перегрузка системы здравоохранения. В наших с вами силах сделать так, чтобы свердловские врачи могли спокойно оказывать помощь тем, кто в ней сейчас очень нуждается. Для этого всего лишь нужно оставаться дома, преодолеть в себе искушение выйти на улицу в теплую погоду, встретиться с друзьями и весело провести время. Сегодня мы можем поучиться на чужих ошибках, чтобы самим не совершить их. Подумайте о том, что выходя на улицу для прогулки или встречи, выезжая на пикник за город, вы рискуете чьим-то здоровьем. Возможно, здоровьем ваших детей или родителей, к которым вы потом вернетесь, - отметил главный санитарный врач области.

В Березовском по громкой связи из машины призывают людей не выходить из дома.Мария Трапезникова

Отметим, что За прошедшие сутки в Екатеринбурге и Свердловской области официально зарегистрировали два новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, с начала февраля 2020 года на Среднем Урале COVID-19 заразился 61 человек. При этом, 32 человека полностью справились с инфекцией и вернулись домой. Также выписаны из стационара и все, кто контактировал с заболевшими.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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