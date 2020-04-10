2020-04-10T10:38:25+03:00
Общество

В Свердловской области зарегистрировали еще двух заболевших коронавирусом

Теперь в регионе 61 заразившийся
Мария Трапезникова
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В Свердловской области новые случаи заражения коронавирусомВ Свердловской области новые случаи заражения коронавирусомФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области официально зарегистрировали еще двух заболевших коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Поэтому теперь в регионе 61 заразившийся. Но есть и хорошие новости: 32 человека уже полностью поправились и были отправлены по домам. Все, кто с ними контактировал, также выписали.

- Последние заболевшие - жители Екатеринбурга и Нижнего Тагила. Сотрудниками Управления Роспотребнадзора по всем случаям проводятся эпидемиологические расследования, устанавливается круг контактов заболевших, в отношении установленных проводятся противоэпидемические мероприятия, - добавили в оперштабе.

Врачи оценивают состояние троих пациентов как тяжелое, пятерых – средней тяжести, остальных – как удовлетворительное.

Напомним, что в Свердловской области до 20 апреля введен режим самоизоляции. Это значит, что теперь выходить из дома можно только в нескольких случаях: чтобы вынести мусор, чтобы выгулять собаку (не дальше 100 метров от дома), чтобы сходить до ближайшего продуктового магазина, чтобы, если это необходимо, пойти на работу (список фирм, которым разрешено работать, мы публиковали здесь) и если вдруг возникла угроза жизни и здоровью.

Вчера вечером губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о введении штрафов за нарушение режима самоизоляции. он вступает в силу с сегодняшнего дня, 10 апреля. На такие меры региональным властям пришлось пойти, чтобы остановить распространение коронавируса в Екатеринбурге и области.

Штрафы за нарушение режима самоизоляции:

Для граждан – от 3 до 5 тысяч рублей.

Для должностных лиц – от 50 до 100 тысяч рублей.

Для юридических лиц – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

ОФИЦИАЛЬНО

За последние сутки в России подтверждено 1786 новых случаев коронавируса в 57 регионах, зафиксировано 18 летальных исходов. За сутки по России полностью выздоровели 97 человек. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 11 917 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 94 смерти и 795 выздоровлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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