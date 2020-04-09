Губернатор Свердловской области ввел штрафы за нарушение режима самоизоляции

В четверг, 9 апреля, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал постановление о введении штрафов за нарушение режима самоизоляции в период вспышки коронавирусной инфекции.

Утром, размеры штрафов утвердили депутаты Законодательного собрания региона.

Режим самоизоляции действует на Среднем Урале до 20 апреля.

Штрафы за нарушение режима самоизоляции:

Для граждан – от 3 до 5 тысяч рублей.

Для должностных лиц – от 50 до 100 тысяч рублей.

Для юридических лиц – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Поправки в закон о штрафах вступят в силу 10 апреля, то есть на следующий день после опубликования документа. На такие меры руководству Свердловской области пришлось пойти, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции в Екатеринбурге и регионе.

Документ, подписанный губернатором. Фото: скан документа

Решение губернатора «КП-Екатеринбург» прокомментировал Заслуженный юрист РФ, действительный государственный советник РФ 3 класса, член Научно-консультационного совета СК РФ Иван Соловьев:

- Цель введения штрафных санкций – снизить количество людей на улице. Мэр Москве Сергей Собянин сказал после проведения замера, что по столице ходит около 25% жителей, что в принципе Москву устраивает. Но есть регионы, где на улицу выходит больше людей, а, значит, там больше шансов заразиться коронавирусом. Поэтому губернаторы имеют право вводить штрафы, такие полномочия им дал президент.

Юрист Иван Соловьев считает, что губернаторы имеют право на введение штрафов. Такие полномочия им дал президент. Фото: личная страница Ивана Соловьева в Facebook

Однако никто не отменяет право граждан на поход в ближайший магазин, аптеку, салон сотовой связи, выгул питомца и вынос мусора. Понятно, что если человек идет по улице по уважительной причине в маске и с документом, то его штрафовать не будут. А если идет шумная компания, то они будут оштрафованы, и это правильно. Поэтому без нужды выходить не стоит. Об этом просил президент.