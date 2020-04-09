2020-04-09T11:49:55+03:00
Общество

Свердловское Заксобрание решило, как будет наказывать нарушителей самоизоляции: какого размера штрафы

Рассказываем, какие штрафы грозят тем, кто без повода вышел на улицу
Мария Трапезникова
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Рассказываем, какие штрафы грозят тем, кто без повода вышел на улицуРассказываем, какие штрафы грозят тем, кто без повода вышел на улицуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Заксобрание Свердловской области на сегодняшнем заседании одобрило размер штрафов, которые будут выписать нарушившим режим самоизоляции. Напомним, что согласно распоряжению губернатора Куйвашева, он введен в регионе до 20 апреля. Итак, какого размера будут штрафы?

Для обычных граждан – от 3 до 5 тысяч рублей.

Для должностных лиц – от 50 до 100 тысяч рублей.

Для юридических лиц – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Как отметили в региональном департаменте информполитики, закон о штрафах вступит в силу на следующий день после его официального опубликования. По словам депутатов, на такие меры приходится идти, чтобы предостеречь людей от заражения коронавирусом.

И перед тем, как разрешить полицейским нказывать нарушителей, министерство общественной безопасности региона должно будет разработать четкое положение, в котором будет подробно описано – за что и как штрафовать свердловчан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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