Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 11 апреля 2020 года: замечание вместо штрафа и подготовка к Пасхе

СТАБИЛЬНОСТЬ

За прошедшие сутки в Екатеринбурге и Свердловской области официально зарегистрировали два новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, с начала февраля 2020 года на Среднем Урале COVID-19 заразился 61 человек. При этом, 32 человека полностью справились с инфекцией и вернулись домой. Также выписаны из стационара и все, кто контактировал с заболевшими.

Последние заболевшие – это жители Екатеринбурга и Нижнего Тагила. Состояние троих пациентов оценивается как тяжелое, пятеро заболевших коронавирусом находятся в состоянии средней тяжести, у остальных состояние удовлетворительное.

Последние новости по COVID-19 в Свердловской области на 10 апреля: новые данные по заболевшим и выздоровевшим, штрафы за нарушение режима самоизоляции, дополнительные выплаты медикам, денежная компенсация по питанию школьников и др. 00:00 00:00

ПРЕДУПРЕДИТЬ, А НЕ ШТРАФОВАТЬ

В Екатеринбурге и Свердловской области вступили в силу штрафы за нарушение режима самоизоляции. Правда, штрафовать обещают только злостных нарушителей установленного режима: шумные компании, любителей шашлыков и несвоевременного отдыха на свежем воздухе, шатания по улицам без дела.

Всех остальных будут, по всей видимости, предупреждать. Власть в этом вопросе надеется на сознательность граждан, которые будут беречь здоровья и не создавать лишних возможностей для распространения коронавируса. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что будет держать вопрос на личном контроле.

Так, например, можно отправиться за дачу, пройтись по магазинам за необходимыми товарами, сходить к врачу, многие уже приступили к работе.

А вот попить пенные напитки на свежем воздухе или поговорить со знакомыми на скамье в парке будет затруднительно – рискуете вызвать вопросы с стражей порядка.

В этом году Крестного хода в Екатеринбурге не будетФото: Алексей БУЛАТОВ

А штрафы, между тем, могут серьезно ударить по кошелькам злостных нарушителей: для обычных граждан он составляет от 3 до 5 тысяч рублей. С учетом того, что большая часть уральцев сейчас не работает, сумма немаленькая.

Сотрудники полиции, которые в эти дни патрулируют улицы Екатеринбурга, говорят, что им не давали установки штрафовать граждан: главное – разъяснить и предупредить, а не выписывать сразу штраф.

БОГОСЛУЖЕНИЕ ОНЛАЙН

По такому же принципу через неделю пройдет празднование Пасхи, которая в 2020 году приходится на 19 апреля. Штрафами никому угрожать не будут. И даже храмы в праздничную ночь будут открыты. Здесь будут освящать куличи и яйца.

Однако православных христиан попросили по возможности оставаться дома, и посмотреть прямую трансляцию торжественного Богослужения по телевизору. Кстати, транслировать будут сразу два канала для большего охвата аудитории – это телеканалы «Союз» и «Областное телевидение».

А вот традиционный Крестный ход по улицам Екатеринбурга все же пришлось отменить, чтобы не создавать лишнего скопления людей на улицах.

Часть детских садов откроется с 13 апреляФото: Алексей БУЛАТОВ

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ЛЕГАЛЬНАЯ СТРИЖКА

Наконец-то в Екатеринбурге и Свердловской области легально откроют парикмахерские. С понедельника они снова будут работать.

Решение об этом в пятницу, 10 апреля, принял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. По его словам, каждое такое решение сейчас дается тяжело. С одной стороны – нужно соблюдать все меры предосторожности, продиктованные пандемией коронавируса, с другой – не дать малому бизнесу исчезнуть. Также эта услуга актуальна для всех жителей области, которые проявили активное недовольство в социальных сетях из-за отсутствия возможности постричься.

Также с 13 апреля в населенных пунктах области, за исключением больших городов, откроются детские сады.

Итак, начались теплые выходные, поэтому не теряйте голову. Помните, что помимо коронавируса есть клещи, холодная земля, сидя на которой можно легко простудиться. Поэтому, берегите себя и своих близких.

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