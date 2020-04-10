2020-04-10T15:29:51+03:00
Общество

«Усилили онлайн-трансляции»: в Екатеринбургской епархии рассказали, как пройдет Пасха 2020

Как можно присоединиться к соборной молитве и считается ли грехом, если не пришел в храм
Екатерина САЛТЫКОВА
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Пасха 2020 в Екатеринбурге и Свердловской области пройдет в онлайн режимеПасха 2020 в Екатеринбурге и Свердловской области пройдет в онлайн режимеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Как будут праздновать Пасху 2020 в Екатеринбурге – один из главных вопросов у православных верующих. В этом году Светлое Христово Воскресение выпадает на 19 апреля. Но в Свердловской области в это время, согласно указу губернатора, еще будет действовать режим самоизоляции. Представители Екатеринбургской епархии отменять службы не будут, но и в храмы ходить не рекомендуют. Присоединиться к соборной молитве можно будет онлайн.

Как пройдет Пасха-2020 во время угрозы коронавируса - рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Освящение куличей и яиц будет проходить на улице возле храмов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Освящение куличей и яиц будет проходить на улице возле храмов.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Доставят ли в Екатеринбург благодатный огонь, учитывая, ситуацию с коронавирусом в Израиле?

- Благодатный огонь будет принесен и будет в каждом храме.

- Как будет проходить богослужения в храмах Екатеринбурга и Свердловской области?

- В светлый праздник Пасхи богослужения пройдут во всех храмах Екатеринбурга и области. Митрополит Кирилл традиционно возглавит Пасхальное богослужение в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга.

- Будет ли считаться грехом празднование Пасхи дома без похода в храм?

- Во все времена бывали ситуации, когда у кого-то возникали обстоятельства, не позволяющие быть на главном богослужении в Храме. В этом году таким обстоятельством для многих становится карантин. В связи с этим в епархии усилили онлайн-трансляции. Подробное расписание можно посмотреть на сайте епархии. В этом году трансляцию главного Пасхального богослужения покажет не только ТК «Союз», но и ОТВ - это возможность для тех, кто до этого не бывал на пасхальных службах, присоединиться к соборной молитве Русской Православной Церкви. Важно не осуждать ближнего своего за то, что он пришёл или не пришел в храм.

Крестного хода в 2020 году не будет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Крестного хода в 2020 году не будет.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Как будет проходить освящение пасхальных яиц и куличей?

- В Великую субботу освящение куличей будет совершаться на улице рядом с храмами - с соблюдением всех необходимых мер, в том числе, с соблюдением дистанции между молящимися (1,5 метра).

- Отменят ли Крестный ход из-за пандемии коронавируса? И если да, то известен ли маршрут.

- Крестного хода не будет. В этом году в связи с особенностями эпидситуации во всех храмах будет совершена Пасхальная вечерня. 19 апреля в 16.00 можно будет посмотреть трансляцию этого богослужения из Храма на Крови.

- Будут ли проходить службы в Вербное воскресенье, 12 апреля?

- Будут. 12 апреля, в праздник Входа Господня в Иерусалим, Вербное воскресенье, в 12:00 пройдет прямая трансляция Божественной литургии из Храма Христа Спасителя города Москвы. Покажут ее по православному телеканалу «Союз».

В Светлое Христово воскресенье «Союз» проведет прямые трансляции из Екатеринбурга, из Свято-Троицкого кафедрального собора, где пройдут праздничные Пасхальные богослужения: 18 апреля в 23:30 начнется Пасхальная Божественная литургия, а 19 апреля в 16:00 в Храме на Крови состоится Пасхальная вечерня. Трансляцию главного Пасхального богослужения, которое возглавит митрополит Кирилл в Пасхальную ночь, уральцы также смогут посмотреть на канале ОТВ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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