«Открывайте, к вам пришел волонтер»: студенты медколледжа начали доставлять продукты и лекарства екатеринбургским пенсионерам

Губернатор Свердловской области вместе с мэром Екатеринбурга порекомендовал пожилым людям из-за коронавируса как можно меньше выходить из дома. Инициативу властей поддержали волонтеры, которые вызвались помочь пенсионерам. Уже несколько дней студенты Уральского медицинского колледжа ходят по магазинам и аптекам, доставляя еду и лекарства старикам.

ПОМОЩЬ ПО ЗВОНКУ

- Открывайте, это помощь пришла, - говорит в домофон парень в медицинской маске, перчатках и в белом жилете с надписью «Волонтер».

Пенсионер может позвонить по телефону горячей линии и попросить помощи.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Два молодых человека входят в подъезд. На шестом этаже из открытой двери уже выглядывает седовласая бабушка.

Зинаида Степановна живет в центре. Она сидит дома уже две недели, не выходит даже в магазин. Продукты приносят дети или как сейчас волонтеры. Пенсионерка протягивает список того, что нужно купить в ближайшем супермаркете, перечень лекарств и деньги. С бумажкой в руках волонтеры идут в магазин.

Волонтеры это студенты Уральского медицинского колледжа.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Анатолий Вершинин один из добровольцев. Он выпускник уральского медицинского колледжа, оканчивает факультет сестринского дела. Говорит, что подход к пенсионерам находит быстро, так как их обучают этому с первого курса.

- Наших волонтеров готовят заранее, прежде чем выпустить на обход. Но я с этим справляюсь хорошо. С пенсионерами нужно как с детьми, сначала выслушать, не нервничать, потом посоветовать, - признается Анатолий.

Ребята ходят в магазин за продуктами и в аптеки за лекарствами.Фото: Алексей БУЛАТОВ

У медколледжа сейчас 15 человек, это все студенты первых-вторых курсов. Кто помладше, сидит на телефоне и принимает заявки, другие ездят по адресам. Вообще это все организовал региональный штаб Общероссийского народного фронта. Создали специальную горячую линию, куда может позвонить каждый и попросить помощи волонтеров. С каждым днем обращений становится больше.

- Заявки приходят из всех районов Екатеринбурга. В день мы успеваем объезжать до 20 пенсионеров. Если адрес находится далеко, ОНФ вызывает нам такси, - пояснил Анатолий.

Покупки строго по списку, который выдал пенсионер.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Купить продукты по списку задача не такая простая как кажется. Пенсионеры, как правило, пишут не только название, но производителя, и цену. Ведь все подсчитано, главное не выбиться из бюджета. Поэтому пока волонтеры гуляют мимо продуктовых полок, тщательно разглядывая каждый товар, в это время их по телефону контролирует хозяин списка. Тяжелые пакеты с едой и лекарством парни доставляют прямо до двери.

Тяжелые пакеты доносят прямо до двери.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас уральский медицинский колледж расширяет свой волонтерский штаб и набирает людей. Для этого не обязательно быть их студентом, достаточно желания помогать людям. По этим вопросам обращайтесь в учебное заведение или ОНФ.

Также воспользоваться помощью добровольцев можно позвонив по телефону горячей линии: 8-800-200-34-11.