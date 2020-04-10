Вместо штрафа – просьба вернуться домой: сотрудница ППС рассказала, как будет действовать полиция Екатеринбурга

С 10 апреля на Среднем Урале действуют штрафы за нарушение режима самоизоляции. Для обычных граждан он составит от трех до пяти тысяч рублей. В условиях нерабочего месяца сумма не маленькая, но, судя по всему, свердловчан это не пугает.

Теплая погода лишь увеличила поток людей на улицах. Кто-то бегает или гуляет с детьми, у кого-то и вовсе свадебная фотосессия в Харитоновском парке. Мы решились пройтись и выяснить, как относятся жители областного центра к новым поправкам в административный кодекс.

К нашему удивлению, большинство опрошенных знали или хотя бы слышали о введении штрафов. Но никто даже не допускает мысли, что «письмо счастья» из суда придет именно ему.

- Наш праздник выше всего этого, - с уверенностью сказал молодой человек, параллельно общаясь с нами и позируя перед фотографом вместе с невестой.

А сидящая на лавочке бабушка, при виде журналистов быстро засобирались домой. На вопрос, почему не соблюдает режим в условиях пандемии коронавируса, ответила быстро и четко:

- Я в магазин вышла за продуктами. Это – же разрешено!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/772308" frameborder="0"></iframe> Жители Екатеринбурга о штрафах за нарушение самоизоляции,.Алексей БУЛАТОВ

А вот самый познавательный диалог сложился с капитаном полиции, которая контролировала работу ППС. Представительницу рядов МВД мы застали за проверкой документов у жителя Средней Азии, но на несколько вопросов женщина в форме все же ответила.

- С чего вы решили, что есть установка штрафовать? Нет, наоборот. Будем вести разъяснительные беседы. И вообще, нам сказано действовать лишь с 11 числа.

КАК БУДУТ ВЫПИСЫВАТЬ ШТРАФЫ?

Вежливый ответ капитана полиции не может не вдохновлять. Но все же лучше разобраться, как и кто может выписать штраф нарушителю?

Сотрудники органов внутренних дел (полицейские) формируют материалы и передают их для составления протокола об административном правонарушении в министерство общественной безопасности региона, которое областным законом наделено соответствующими полномочиями. Затем сотрудники министерства направляют протокол в суд, который и выносит окончательное решение по каждому конкретному случаю», - объясняют в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса на Среднем Урале.

Если суд признает вас виновным, то штраф придет вам по почте с реквизитами для оплаты.

Размеры штрафов:

Для граждан – от 3 до 5 тысяч рублей.

Для должностных лиц – от 50 до 100 тысяч рублей.

Для юридических лиц – от 500 тысяч до миллиона рублей.

Когда можно выходить на улицу:

- Для поездки на работу (если ваша организация внесена в список тех, которые продолжают работу);

- Для похода в ближайший магазин за продуктами и предметами первой необходимости, или в аптеку;

- Вынести мусор до ближайшей контейнерной площадки;

- Для выгула домашних питомцев на расстоянии не больше 100 метров от подъезда.

- За обращением за экстренной медицинской помощью;

- В случае прямой угрозы жизни и здоровью

Напомним, что режим самоизоляции действует в Свердловской области до 20 апреля 2020 года