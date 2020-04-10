2020-04-10T20:45:55+03:00
Общество

Губернатор заверил уральцев, что бояться повышения цен после снятия ограничения из-за коронавируса не нужно

На некоторые товары стоимость может даже снизится
Алина СУРИНА
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После снятия ограничений в регионе цены на некоторые продукты могут упастьПосле снятия ограничений в регионе цены на некоторые продукты могут упастьФото: Алексей БУЛАТОВ
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Губернатор заверил уральцев, что бояться повышения цен на продукты после снятия ограничения из-за коронавируса не нужно. На некоторые товары стоимость может даже снизится. Евгений Куйвашев рассказал, что цены могут упасть благодаря регионам, которые уже не только провели посевные работы, но и раньше остальных будут готовы снимать урожай. Об этом он написал на своей странице в Instagram , отвечая на вопрос о повышении цен на продукты.

По словам Евгения Куйвашева, сейчас мониторинг показывает, что цены по некоторым позициям действительно меняются, но где-то на них влияет повышенный спрос, где-то затраты на производство.

- Причин для резкого роста цен сегодня нет, и факты необоснованного повышения должны пресекаться, - добавил губернатор.

Евгений Куйвашев рассказал, что региональное управление ФАС России сегодня открыло горячую линию по вопросам ценовой политики в условиях ограничения по коронавирусу. Также на сайте ведомства работает специальный раздел «Меры ФАС России в связи с пандемией COVID-19», где можно дистанционно оставить заявление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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