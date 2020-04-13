2020-04-13T10:40:18+03:00
Общество

«Раздадим врачам и полицейским»: в Кольцово доставили первую партию из 10 миллионов масок, купленных олигархом Алтушкиным для Урала

Первоначально таможня не хотела пропускать груз, как гуманитарный и требовала оплатить пошлину в 30%
Евгений Стоянов
Поделиться:
Всего ожидается четыре рейса из КитаяВсего ожидается четыре рейса из КитаяФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово в понедельник, 13 апреля, приземлился самолет с первой партией гуманитарного груза стоимостью в один миллион долларов. Партия закуплена в Китае главой РМК Игорем Алтушкиным. Напомним, груз будет состоять из 10 миллионов медицинских масок, а также других защитных средств и медицинских приборов, в которых нуждаются уральские врачи.

Прибытие партии масок в Екатеринбург.Борт прибыл утром 13 апреляАлексей БУЛАТОВ

- Чтобы было понятнее: при сегодняшнем уровне заражения только одной 40-й больнице надо до одной тысячи защитных костюмов в день, скорой в Екатеринбурге в сутки надо хотя бы четыре тысячи масок. Маски, защитные костюмы, очки и так далее сразу после разгрузки будут распределены по больницам области. В первую очередь костюмы отдадим врачам, которые работают с вирусом: в инфекционные отделения, участковым, в лаборатории. Кроме того, часть передадим полицейским, которые сопровождают врачей, и еще часть — Роспотребнадзору, - написал глава региона в своем Instagram.

Сотрудники аэропорта уже приступили к разгрузке Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники аэропорта уже приступили к разгрузкеФото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня в Кольцово приземлился первый самолет. Всего ожидается четыре рейса из Китая. Весь этот гуманитарный груз получат челябинские и свердловские больницы, которые остро нуждаются в дефицитных средствах защиты.

Сегодняшний рейс несколько раз переносили Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодняшний рейс несколько раз переносилиФото: Алексей БУЛАТОВ

Как уточнили в свердловском оперштабе по борьбе с распространением коронавируса, на борту приземлившегося сегодня рейса из Шанхая находятся три миллиона медицинских масок, 300 тысяч перчаток, 40 тысяч защитных костюмов и шесть тысяч очков. - Гуманитарная помощь будет разделена пополам — для Свердловской и Челябинской областей, - уточнили в оперштабе.

В Екатеринбург привезли партию масок.В открытую продажу они не поступятАлексей БУЛАТОВ

Защитные средства выдадут врачам и полиции Фото: Алексей БУЛАТОВ

Защитные средства выдадут врачам и полицииФото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, что со ввозом были проблемы. Уральская таможня не хотела пропускать партию защитных средств, как гуманитарный груз и требовала заплатить за нее пошлину в размере 30%.

В аэропорт Кольцово доставили партию масок.13 апреля 2020 годаАлексей БУЛАТОВ

После этого в ситуацию вмешался полномочный представитель президента России в УрФО Николай Цуканов. Тогда все-таки была достигнута договоренность о том, что партию ввезут, как гуманитарный груз.

В ближайшее время в Кольцово ожидают еще три самолета с аналогичным грузом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ближайшее время в Кольцово ожидают еще три самолета с аналогичным грузомФото: Алексей БУЛАТОВ

В Кольцово доставили партию масок от коронавируса.На борту все сидения были заполнены коробками с масками для борьбы с COVID-19Алексей БУЛАТОВ

Узнать об актуальной ситуации с пандемией коронавируса в Екатеринбурге можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
У нас борьба с общей бедой или голимый капитализм без соплей и сантиментов?
Почему из-за вируса больше всего страдают обычные россияне-работяги, которым не прощают проценты по кредитам, забирают машины на штрафстоянки и требуют платить арендную плату - хотя работа бизнеса остановлена
Советы юриста на время карантина: Как добыть справку для перемещения по городу, спастись от соседа-стукача и не влететь на штраф за прогулку с ребенком
На главные вопросы россиян во время самоизоляции отвечаем вместе с почетным адвокатом России Леонидом Ольшанским
Новости 24
Еще двое уральцев вылечились от коронавируса
Телефоны «горячих линий» Екатеринбурга и Свердловской области в период самоизоляции из-за коронавируса
Полицейские поймали 280 уральцев, нарушивших режим самоизоляции
Разбил стекло и отключил систему охраны: екатеринбуржец угнал дорогой внедорожник и попался полицейским
«Настоящий уральский характер»: прилетевшие из Китая медицинские маски и защитные костюмы раздадут врачам и полицейским
В Екатеринбурге экс-кондуктор выпил и за ночь украл три автобуса
«Сходите с ума красиво»: олимпийская чемпионка поразила фанатов участием в Pillow challenge
Дорожники на день закрывают участок трассы «Екатеринбург – Курган»
Для трамвайной ветки между Екатеринбургом и Верхней Пышмой построили трансформаторную подстанцию
В Екатеринбурге тонированная машина сбила старушку во дворе дома
«Переезд в шикарные хоромы – это барство»: депутаты Гордумы Екатеринбурга «сменили прописку» и переехали в ЦУМ
Свердловские приставы взыскали 339 тысяч с должника, находящегося в тюрьме за убийство человека
«Уральские авиалинии» вернули из Таиланда 212 россиян
Как в планетарий сходить: уральцы увидят на небе Марс, Сатурн и Юпитер
Свердловский губернатор расширил список работающих фирм: снова открываются адвокаты и цветочные магазины
Тушили 15 пар рук: на Урале загорелись павильоны мини-рынка
В Екатеринбурге будет тепло и дождливо
Космодром во дворе особняка и улица Вайнера на Марсе: уральские татары «отправили» Екатеринбург в космос