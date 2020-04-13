«Раздадим врачам и полицейским»: в Кольцово доставили первую партию из 10 миллионов масок, купленных олигархом Алтушкиным для Урала

В екатеринбургском аэропорту Кольцово в понедельник, 13 апреля, приземлился самолет с первой партией гуманитарного груза стоимостью в один миллион долларов. Партия закуплена в Китае главой РМК Игорем Алтушкиным. Напомним, груз будет состоять из 10 миллионов медицинских масок, а также других защитных средств и медицинских приборов, в которых нуждаются уральские врачи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/772724" frameborder="0"></iframe> Прибытие партии масок в Екатеринбург.Борт прибыл утром 13 апреляАлексей БУЛАТОВ

- Чтобы было понятнее: при сегодняшнем уровне заражения только одной 40-й больнице надо до одной тысячи защитных костюмов в день, скорой в Екатеринбурге в сутки надо хотя бы четыре тысячи масок. Маски, защитные костюмы, очки и так далее сразу после разгрузки будут распределены по больницам области. В первую очередь костюмы отдадим врачам, которые работают с вирусом: в инфекционные отделения, участковым, в лаборатории. Кроме того, часть передадим полицейским, которые сопровождают врачей, и еще часть — Роспотребнадзору, - написал глава региона в своем Instagram.

Сотрудники аэропорта уже приступили к разгрузкеФото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня в Кольцово приземлился первый самолет. Всего ожидается четыре рейса из Китая. Весь этот гуманитарный груз получат челябинские и свердловские больницы, которые остро нуждаются в дефицитных средствах защиты.

Сегодняшний рейс несколько раз переносилиФото: Алексей БУЛАТОВ

Как уточнили в свердловском оперштабе по борьбе с распространением коронавируса, на борту приземлившегося сегодня рейса из Шанхая находятся три миллиона медицинских масок, 300 тысяч перчаток, 40 тысяч защитных костюмов и шесть тысяч очков. - Гуманитарная помощь будет разделена пополам — для Свердловской и Челябинской областей, - уточнили в оперштабе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/772704" frameborder="0"></iframe> В Екатеринбург привезли партию масок.В открытую продажу они не поступятАлексей БУЛАТОВ

Защитные средства выдадут врачам и полицииФото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, что со ввозом были проблемы. Уральская таможня не хотела пропускать партию защитных средств, как гуманитарный груз и требовала заплатить за нее пошлину в размере 30%.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/772705" frameborder="0"></iframe> В аэропорт Кольцово доставили партию масок.13 апреля 2020 годаАлексей БУЛАТОВ

После этого в ситуацию вмешался полномочный представитель президента России в УрФО Николай Цуканов. Тогда все-таки была достигнута договоренность о том, что партию ввезут, как гуманитарный груз.

В ближайшее время в Кольцово ожидают еще три самолета с аналогичным грузомФото: Алексей БУЛАТОВ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/772707" frameborder="0"></iframe> В Кольцово доставили партию масок от коронавируса.На борту все сидения были заполнены коробками с масками для борьбы с COVID-19Алексей БУЛАТОВ

Узнать об актуальной ситуации с пандемией коронавируса в Екатеринбурге можно здесь.