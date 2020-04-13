Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 13 апреля 2020 года: немузыкальный совет от Мацуева и неприятный ответ губернатора
ОТКУДА ВЕЗУТ БОЛЬНЫХ
В Екатеринбурге и Свердловской области на данный момент подтвердились еще четыре случая зараженных коронавирусной инфекцией. У них подтвердились тесты на COVID-19.
В список заболевших уральцев попали жители Екатеринбурга, Красноуфимска и Верхней Пышмы. Об этом проинформировал оперативный штаб региона. Самому старшему пациенту с коронавирусом 83 года.
Состояние пятерых пациентов оценивается врачами как тяжелое, столько находятся в состоянии средней тяжести, остальные чувствуют себя удовлетворительно. Отрадно, что в Свердловской области от COVID-19 никто не умер.
Люди с масках и манекеныФото: Алексей БУЛАТОВ
ЭКОЛОГИЯ УЛУЧШИЛАСЬ
Хоть и часто бывает губернатор Евгений Куйвашев недоволен (и вполне справедливо) тем, что многие нарушают режим самоизоляции, но эффект все-таки есть. И очень большой.
Большая часть жителей Среднего Урала соблюдает режим самоизоляции, понимая всю ответственность за себя и здоровье близких людей. Из-за того, что люди продолжают сидеть дома, на дорогах мало автомобилей и прочего транспорта. К тому же, стали сорить меньше, вот и стала постепенно экология улучшаться в Екатеринбурге и других населенных пунктах области – воздух стал намного лучше.
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По официальным данным в крупных уральских городах, где работают заводы, превышений по загрязнениям воздуха в последние дни нет. Речь идет об Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Асбесте, Полевском, Ревде, Каменске-Уральском, Верхней Пышме и Кировграде.
Как такое может быть, ведь заводы продолжают работать? Ответ прост: от 80 до 88 %всех выбросов приходится на автомобили, больше всего – в пробках. А их в апреле просто нет. Вот и результат.
ПРИВЕТ ОТ ПИАНИСТА
Всемирно известный пианист Денис Мацуев обратился к жителям Екатеринбурга и Свердловской области с призывом потерпеть, и не выходить из дома без крайней необходимости.
По словам Мацуева, сам сейчас всем вместе нужно «пересидеть эту историю», к тому же, осталось уже недолго, и все это довольно быстро закончится.
После того, как эпидемия коронавируса завершится в России, Денис Мацуев пообещал снова приехать с большим концертом в Екатеринбург. Здесь он выступал больше 30 раз.
Знаменитый пианист обратился к уральской публикеФото: Михаил ФРОЛОВ
БОЙТЕСЬ НЕ ШТРАФОВ, В КОРОНАВИРУСА
Жители Свердловской области продолжают задавать вопросы, связанные с режимом самоизоляции, губернатору Евгению Куйвашеву. Глава региона из всех способов обратной связи в нелегкий период выбрал наиболее удобный и незатратный: ежедневные ответы на вопросы подписчиков в Instagram.
На этот раз в числе прочих к Евгению Куйвашеву обратилась мама троих детей, которая поинтересовалась, можно ли ей хотя бы ненадолго выводить детей на прогулку.
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Губернатор с пониманием отнесся к беспокойству женщине, однако, посоветовал пока оставаться дома. Ведь, выходя на улицу, любой гражданин рискует не только кошельком, но и здоровьем.
- Возможно, мой ответ вам не понравится, но ситуация далека от благополучной. Сейчас всем нам нужно принимать сложные решения, брать на себя дополнительную ответственность, - пишет губернатор. – Я желаю Вам и Вашей семье крепкого здоровья, потерпите немного: это поможет сохранить здоровье тысячам человек.
Памятка для уральцевФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА
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ИСТОЧНИК KP.RU
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