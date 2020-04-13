2020-04-12T22:55:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 13 апреля 2020 года: немузыкальный совет от Мацуева и неприятный ответ губернатора

Сообщаем последние новости о коронавирусе в Екатеринбурге на 13 апреля 2020 года
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
Прогулка на этой неделе может обойтись недешевоПрогулка на этой неделе может обойтись недешевоФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

ОТКУДА ВЕЗУТ БОЛЬНЫХ

В Екатеринбурге и Свердловской области на данный момент подтвердились еще четыре случая зараженных коронавирусной инфекцией. У них подтвердились тесты на COVID-19.

В список заболевших уральцев попали жители Екатеринбурга, Красноуфимска и Верхней Пышмы. Об этом проинформировал оперативный штаб региона. Самому старшему пациенту с коронавирусом 83 года.

Состояние пятерых пациентов оценивается врачами как тяжелое, столько находятся в состоянии средней тяжести, остальные чувствуют себя удовлетворительно. Отрадно, что в Свердловской области от COVID-19 никто не умер.

Люди с масках и манекены Фото: Алексей БУЛАТОВ

Люди с масках и манекеныФото: Алексей БУЛАТОВ

ЭКОЛОГИЯ УЛУЧШИЛАСЬ

Хоть и часто бывает губернатор Евгений Куйвашев недоволен (и вполне справедливо) тем, что многие нарушают режим самоизоляции, но эффект все-таки есть. И очень большой.

Большая часть жителей Среднего Урала соблюдает режим самоизоляции, понимая всю ответственность за себя и здоровье близких людей. Из-за того, что люди продолжают сидеть дома, на дорогах мало автомобилей и прочего транспорта. К тому же, стали сорить меньше, вот и стала постепенно экология улучшаться в Екатеринбурге и других населенных пунктах области – воздух стал намного лучше.

С 10 апреля в Свердловской области ввели штрафы за нарушение режима самоизоляции: комментарий депутата регионального Заксобрания

00:00
00:00

По официальным данным в крупных уральских городах, где работают заводы, превышений по загрязнениям воздуха в последние дни нет. Речь идет об Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Асбесте, Полевском, Ревде, Каменске-Уральском, Верхней Пышме и Кировграде.

Как такое может быть, ведь заводы продолжают работать? Ответ прост: от 80 до 88 %всех выбросов приходится на автомобили, больше всего – в пробках. А их в апреле просто нет. Вот и результат.

ПРИВЕТ ОТ ПИАНИСТА

Всемирно известный пианист Денис Мацуев обратился к жителям Екатеринбурга и Свердловской области с призывом потерпеть, и не выходить из дома без крайней необходимости.

По словам Мацуева, сам сейчас всем вместе нужно «пересидеть эту историю», к тому же, осталось уже недолго, и все это довольно быстро закончится.

После того, как эпидемия коронавируса завершится в России, Денис Мацуев пообещал снова приехать с большим концертом в Екатеринбург. Здесь он выступал больше 30 раз.

Знаменитый пианист обратился к уральской публике Фото: Михаил ФРОЛОВ

Знаменитый пианист обратился к уральской публикеФото: Михаил ФРОЛОВ

БОЙТЕСЬ НЕ ШТРАФОВ, В КОРОНАВИРУСА

Жители Свердловской области продолжают задавать вопросы, связанные с режимом самоизоляции, губернатору Евгению Куйвашеву. Глава региона из всех способов обратной связи в нелегкий период выбрал наиболее удобный и незатратный: ежедневные ответы на вопросы подписчиков в Instagram.

На этот раз в числе прочих к Евгению Куйвашеву обратилась мама троих детей, которая поинтересовалась, можно ли ей хотя бы ненадолго выводить детей на прогулку.

Рынок недвижимости в Екатеринбурге: что делать риелторами и застройщикам в условиях самоизоляции. Продавать или покупать квартиры? Как совершать сделки с недвижимостью удаленно?

00:00
00:00

Губернатор с пониманием отнесся к беспокойству женщине, однако, посоветовал пока оставаться дома. Ведь, выходя на улицу, любой гражданин рискует не только кошельком, но и здоровьем.

- Возможно, мой ответ вам не понравится, но ситуация далека от благополучной. Сейчас всем нам нужно принимать сложные решения, брать на себя дополнительную ответственность, - пишет губернатор. – Я желаю Вам и Вашей семье крепкого здоровья, потерпите немного: это поможет сохранить здоровье тысячам человек.

Памятка для уральцев Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Памятка для уральцевФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Оставайтесь, пожалуйста, дома»: губернатор Свердловской области о людях, идущих в храмы

Вопреки рекомендациям медиков и властей, многие верующие Екатеринбурга и Свердловской области все равно отправились в храмы в Вербное воскресенье. Об этой ситуации высказался губернатор Евгений Куйвашев. (Подробнее)

Еще 4 случая коронавируса выявили в Свердловской области

В Свердловской области подтвердились новые случаи заболевания коронавирусом. В воскресенье общее количество тех, у кого лабораторные тесты подтвердили COVID-19, увеличилось на четыре человека. (Подробнее)

На Урале полицейские выписали первые штрафы людям, нарушающим режим самоизоляции

В Свердловской области выписали первые пять штрафов за нарушения режима самоизоляции. Напомним, указ о штрафах за нарушения особого режима накануне подписал губернатора Евгений Куйвашев. (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Закроют в «Векторе», заставят вести дневники»: что ждет добровольцев во время испытания вакцины от коронавируса
Уже отобраны 60 человек, которых привьют первыми: среди них — разработчик вакцины. Как за ними будут наблюдать и какие есть риски — в нашем материале
Вирусолог Виталий Зверев: коронавирус теперь с нами навсегда. Как грипп или простуда
Академик РАН, зав. кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев прокомментировал, почему коронавируса не стоит бояться [видео]
Мыло против антисептика: что надежнее для мытья рук во время пандемии коронавируса
Врачи напоминают: один из самых эффективных способов профилактики COVID-19 – тщательное и частое мытье рук, чтобы предотвратить занос инфекции на слизистые оболочки. Но чем и как мыть правильно?
Новые случаи заражения коронавирусом в Московской области на 12 апреля 2020: 278 человек заболели за сутки
В Подмосковье готовятся к усилению карантинных мер и вводу пропускного режима. Опубликованы данные о новых случаях заражения коронавирусом в Московской области на 12 апреля 2020 года
Оперативный штаб о москвичах, не соблюдающих изоляцию: Возвращаясь домой, вы можете представлять угрозу для тех, с кем проживаете
Только за один день 10 апреля в столице 3,5 млн. человек покидали дом более чем на 6 часов. Это удалось определить с помощью сотовых операторов
Новости 24
Не хватило средств защиты: фельдшер скорой помощи рассказал, как заразился коронавирусом
Вирусолог: коронавирус останется с нами, как грипп или простуда
Поможет ли горячее обертывание при коронавирусе: отвечает специалист
Роспотребнадзор потребовал от уральских предприятий доставлять сотрудников к месту работы
Общественный транспорт Екатеринбурга возвращается к стандартному графику работы
Певица Татьяна Буланова, госпитализированная с подозрением на инсульт, идет на поправку
В Екатеринбурге полиция наведалась в ломбард, который продолжал работать вопреки режиму самоизоляции
В Нижней Туре из горящего дома эвакуировали 15 человек
Под Березовским рыбак погиб, провалившись под лед
Знаменитый пианист Денис Мацуев посоветовал жителям Свердловской области оставаться дома
Медики начали измерять температуру верующим Екатеринбурга у Храма-на-Крови
В Ревде телефонный мошенник, представившись следователем, обманул пенсионерку на 640 тысяч рублей
Свердловский оперштаб по борьбе с коронавирусом предупредил о новом виде мошенничества
Духовный лидер мусульман призвал свердловчан, исповедующих ислам, остаться дома
«Он тяжело болел»: в субботу из больницы Екатеринбурга выписали 65-летнего мужчину, победившего коронавирус
Коммунальщикам удалось ликвидировать аварию на Челюскинцев
В Екатеринбурге полиция поймала «закладчиков», у которых было больше двух килограммов наркотиков
Губернатор заверил уральцев, что бояться повышения цен после снятия ограничения из-за коронавируса не нужно
На Урале перед началом смены всем должны измерять температуру: теперь официально