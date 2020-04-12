2020-04-12T16:04:58+03:00
Общество

Как в Свердловской области диабетикам получать инсулин и могут ли работать детские сады без лицензии

Губернатор Евгений Куйвашев отвечает на вопросы горожан по режиму самоизоляции
Данил СВЕЧКОВ
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Режим самоизоляции в Свердловской области будет действовать до 20 апреля.Режим самоизоляции в Свердловской области будет действовать до 20 апреля.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области начинается третья неделя режима самоизоляции. В ее преддверии глава региона Евгений Куйвашев в своем Instagram ответил уральцам на самые волнующие вопросы. Ниже мы публикуем некоторые из них.

- Скажите, пожалуйста, я мама 3 детей, могу ли я гулять с детьми около дома? И могут ли меня за это оштрафовать?

- Ограничения, которые мы ввели в регионе касаются, конечно, всех жителей. Особую тревогу за здоровье вызывают дети, которые, как вы прекрасно понимаете, общаются более активно и тесно. Могу себе представить, как трудно многодетным родителям справляться с неуемной энергией детей. Особенно в режиме самоизоляции, когда выплеснуть ее на улице практически невозможно. В сложившейся ситуации принимать решение все-таки нужно не исходя из угрозы штрафных санкций, а руководствуясь соображениями безопасности для здоровья детей. Возможно, мой ответ вам не понравится, но ситуация далека от благополучной, и сейчас всем нам нужно принимать сложные решения, брать на себя дополнительную ответственность. Я желаю вам и вашей семье крепкого здоровья, потерпите немного - это поможет сохранить здоровье тысячам людей.

Ранее глава региона призвал верующих остаться дома и не идти в храмы на службы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ранее глава региона призвал верующих остаться дома и не идти в храмы на службы.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Не могли бы вы разъяснить - в последнем указе от 10 числа (175-УГ) была упомянута торговля только товарами первой необходимости. Значит ли это, что все предприятия торговли, которым разрешили работать с 5 апреля (распоряжение 125-РП) - автозапчасти, электрообрудование, оптика, средства связи, сантехника - будут вынуждены снова закрыться с понедельника 13 апреля?

- Нет, не значит. Сегодня принят указ №176-УГ, которым мы уточняем несколько существенных вопросов. В том числе и ваш. Согласно пункту 4 этого указа, упомянутые в вашем вопросе организации и целый ряд других смогут продолжить свою деятельность в штатном режиме, но с соблюдением всех санитарных требований. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации pravo.gov66.ru и вступил в силу.

- Думаю, что сейчас поступает очень много вопросов по поводу выплат 5000 семьям с правом на маткапитал. Главным вопросом является сейчас вот что: в обращениях президент РФ объявил, что данные выплаты положены детям до 3 лет включительно. Эту же формулировку использовали вы в недавнем ответе на вопрос. Но по факту сейчас на сайте ПФР принимаются заявления только на детей строго до 3 лет. Без включительно. Как вы можете это прокомментировать?

- Действительно, в трактовке этой нормы к сожалению, возникли разночтения. Сейчас федеральные органы власти, по имеющейся у меня информации, готовят дополнительные разъяснения. Давайте дождемся их. Оператором этой работы выступит Пенсионный фонд России. Деньги будут выплачиваться в апреле - июне. При этом обратиться за выплатой можно будет до 1 октября - и семьям, чье право на маткапитал возникнет в течение этих трех месяцев, и родителям, уже воспользовавшимся средствами материнского капитала.

Рестораны по-прежнему могут работать лишь на вынос, либо через службу доставки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рестораны по-прежнему могут работать лишь на вынос, либо через службу доставки.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Могут ли работать детские сады без лицензий?

- Если я правильно вас понимаю, речь идет о группах по присмотру и уходу за детьми или центрах развития. Такие учреждения детскими садами с юридической точки зрения не являются. Разрешать работу таких учреждений в сложившейся эпидемиологической ситуации пока не планируется.

- Как диабетикам получать инсулин? К терапевту записи нет.

- Для того, чтобы просто получить рецепт, вам не надо сейчас ходить в поликлинику лично. Нужно просто позвонить в вашу поликлинику, они подготовят и передадут рецепт в аптеку. И вы уже заберете лекарство в аптеке, либо, если вам необходимо соблюдать ограничения, связанные с самоизоляцией, лекарство для вас смогут доставить волонтеры. Для пациентов с диабетом, которым необходима помощь врачей в связи с изменением уровня сахара в крови, необходимостью поменять препарат или его дозу и тому подобное, прием к врачу должен быть обеспечен, как и для других пациентов с социально значимыми заболеваниями.

Второй день в Екатеринбурге проходят профилактические рейды - полиция ищет тех, кто выходит на улицу без уважительной причины. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Второй день в Екатеринбурге проходят профилактические рейды - полиция ищет тех, кто выходит на улицу без уважительной причины.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- У Дворца молодежи на площадке по-прежнему собирается много подростков и спортсменов. Езжу мимо на работу и вижу это ежедневно. Даже сегодня. Но там нет никаких патрулей. Почему? Почему патрули только в самом центре?

- Спасибо вам за неравнодушие. Молодые люди, как это часто бывает, относятся к ситуации без должной серьезности. Такова природа - бунтарство и юношеский максимализм при отсутствии жизненного опыта во все времена играли свою роль. Вместе с тем, безусловно, режима самоизоляции следует придерживаться всем. Наши молодые люди, конечно, должны понимать, что и среди заболевших коронавирусом у нас есть совсем молодые люди, и невольно они могут стать виновниками того, что кто-то из их близких попадет в больницу. Я надеюсь, что такое осознание придет ко всем. Что касается работы полиции. Патрули сегодня есть по всему городу. Понятно, что в центре, где больше всего любят проводить досуг горожане, сотрудников правоохранительных органов больше. Но, учитывая то, о чем вы пишете, я дам поручение министерству общественной безопасности во взаимодействии с полицией обратить на эту площадку дополнительное внимание.

Пока ситуация с коронавирусом не закончится, лучше лишний раз не выходить из дома. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пока ситуация с коронавирусом не закончится, лучше лишний раз не выходить из дома.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Как сейчас работает транспорт? Запустили свою работу все заводы Орджоникидзевского района, и весь транспорт, идущий на площадь Пятилетки к Уралмашзаводу: и трамваи, и маршрутные такси, идущие к скоплению заводов на Эльмаше, переполнены. Люди едут стоя, ни о какой дистанции и речи нет. Некоторые начали ездить на такси, но при окладах ИТР 20-25 тысяч 300-400 рублей в день на такси - это непозволительная роскошь. Если нет средств, чтобы поддержать весь бизнес и население, поддержите хотя бы транспортников, чтобы они могли вывести больше транспорта, тем самым сократив огромную вероятность распространения вируса при перемещении на работу и с работы.

- В первую неделю ограничительных мер наши перевозчики переходили на график выходного дня. При этом вы совершенно справедливо заметили, что переполненные автобусы и трамваи, которых приходится подолгу ждать на остановке, могут спровоцировать распространение инфекции. Поэтому мы с главой Екатеринбурга приняли решение, что муниципальный транспорт, несмотря на то, что особый режим по-прежнему действует, перейдет на стандартный график работы. Тем более, что перечень организаций и предприятий, которым разрешено работать, в последнее время был несколько расширен. Уже в понедельник на маршруты должны выйти все машины, как это было до указа об объявлении режима повышенной готовности. Пассажиропоток, надеюсь, будет все-таки меньше обычного, что позволит избежать нарушения социальной дистанции. И сейчас администрация Екатеринбурга прорабатывает варианты, как компенсировать потери перевозчикам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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