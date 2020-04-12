2020-04-12T13:23:45+03:00
Общество

«Оставайтесь, пожалуйста, дома»: губернатор Свердловской области о людях, идущих в храмы

В Вербное воскресенье многие уральцы решили сходить в храмы и церкви
Данил СВЕЧКОВ
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Евгений Куйвашев отметил, что в Москве уже выявлены случаи коронавируса у служителей храмов и церквей.Евгений Куйвашев отметил, что в Москве уже выявлены случаи коронавируса у служителей храмов и церквей.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Вопреки рекомендациям медиков и властей, многие верующие Екатеринбурга и Свердловской области все равно отправились в храмы в Вербное воскресенье. Об этой ситуации высказался губернатор Евгений Куйвашев, который не раз призывал граждан оставаться дома, пока ситуация с распространением коронавируса не разрешится.

- Сегодня Вербное воскресенье - праздник, который много значит для всех православных. Впереди Пасха, еще более значимый день. Но у меня только один вопрос: неужели собственное здоровье и здоровье ваших близких значит для вас меньше? - говорит глава региона. - В Москве уже выявлены случаи коронавируса у служителей храмов и церквей. Один из настоятелей несколько дней назад попал в реанимацию... Глава Русской православной церкви обращается к вам с тем же призывом, что и все представители власти, включая меня: оставайтесь, пожалуйста, дома.

Храм целителя Пантелеймона на улице Лучевой в Екатеринбурге 12 апреля. Фото: instagram.com/evgenykuyvashev/

Храм целителя Пантелеймона на улице Лучевой в Екатеринбурге 12 апреля. Фото: instagram.com/evgenykuyvashev/

Губернатор также отметил, что сейчас поход в храм - не самый разумный способ справиться с тревогой, так как массовые скопления людей в период пандемии опасны из-за распространения коронавируса.

Добавим, что в Свердловской области 12 апреля подтвердилось еще четыре случая заболевания COVID-19. Всего новая болезнь была зафиксирована у 78 человек. 35 из них уже выздоровели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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