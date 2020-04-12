Еще 4 случая коронавируса выявили в Свердловской области

В Свердловской области подтвердились новые случаи заболевания коронавирусом. В воскресенье общее количество тех, у кого лабораторные тесты подтвердили COVID-19, увеличилось на четыре человека.

- Диагноз подтвержден лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» Роспотребнадзора у жителей Екатеринбурга, Верхней Пышмы и Красноуфимска, - сообщают в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Таким образом в Свердловской области новое заболевание было подтверждено у 78 человек. При этом 35 из них уже вылечились.

- Самому возрастному пациенту, который находится под опекой врачей, 83 года, - добавляют в оперативном штабе. - Состояние пятерых пациентов врачи оценивают как тяжелое, еще пятерых – как средней тяжести. Остальные уральцы, госпитализированные с подтвержденным диагнозом, находятся в удовлетворительном состоянии.

По стране на первую половину дня 12 апреля количество выявленных случаев коронавируса увеличилось на 2 186 до 15 770. При этом выздоровело за сутки 246 человек. Умерло 24.

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