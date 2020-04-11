На Урале полицейские выписали первые штрафы людям, нарушающим режим самоизоляции

В Свердловской области выписали первые пять штрафов за нарушения режима самоизоляции. Как уточнили в региональном оперштабе по противодействию коронавирусной инфекции, протоколы о нарушении особого режима составлены в отношении жителей области и юрлиц.

- В ближайшее время они будут направлены в суд, который примет решение о наложении штрафов, - уточнили в оперштабе.

В контролировании соблюдения режима самоизоляции задействованы сотрудники министерства общественной безопасности и полицейские.

Штрафы будут выписывать тем, кто грубо отказывается соблюдать требования полицииФото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, штрафы за нарушение особого режима составляют от 3 тысяч до 5 тысяч рублей для граждан и от 50 до 100 тысяч рублей для должностных лиц. Юридические лица, нарушившие предписания, рискуют быть оштрафованы на сумму от 500 тысяч до миллиона рублей.

В основном, люди реагируют на просьбы полицейских спокойноФото: Алексей БУЛАТОВ

В субботу, 11 апреля в центре Екатеринбурга можно было встретить множество полицейских патрулей.

На улицу пока можно выходить, чтобы, к примеру, выкинуть мусорФото: Алексей БУЛАТОВ

Силовики подходили к гуляющим екатеринбуржцам и интересовались, почему те не соблюдают режим самоизоляции.

Людей на Плотинке непривычно малоФото: Алексей БУЛАТОВ

С таким же вопросом полицейские обратились и к нашему фотографу Алексею Булатову. После того, как наш фотокорреспондент показал редакционное удостоверение, силовики потеряли к нему интерес. Отметим, что согласно закону о СМИ, журналисты имеют право работать даже на территории, где введен режим ЧС.

Некоторые горожане решили не упускать теплые деньги и решили нарушить режим самоизоляцииФото: Алексей БУЛАТОВ

В неформальных разговорах пешие патрули полиции признаются, что цели оштрафовать людей у них нет. Силовики пока в основном проводят с праздно гуляющими уральцами профилактические беседы, протоколы будут составлять только против тех, кто грубо отказывается выполнять требования уйти домой.

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Напомним, что 11 апреля в Свердловской области выявили 13 новых случаев коронавируса.

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