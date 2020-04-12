«До 80-88% выбросов приходится на автотранспорт»: эколог о том, как изменился воздух в Екатеринбурге из-за самоизоляции

Из-за карантина воздух в Италии стал чище, а в каналы Венеции вдруг вернулись лебеди. Машины не ездят, люди на улицу не выходят, никто не мусорит и не загрязняет городскую среду, вот экология и радуется. А что в это же время с нею происходит в Екатеринбурге? Ведь у нас тоже работает режим самоизоляции - ответственные горожане стараются из дома лишний раз не выходить. Да и машин на дорогах стало меньше - сервис Яндекс.Пробки вторую неделю показывает то 1, то 2 балла. Заторов нет.

Если говорить об атмосферном загрязнении, то «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщает однозначно «Предупреждения нет». То есть воздух чист.

Общественный транспорт по городу продолжает ходить. А вот машин стало меньше, чем обычно.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Похожую информацию сообщает и Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области.

- С 00.00 до 12.00 часов (по данным на 10 апреля, - Ред.) в районе расположения автоматических станций контроля за загрязнением атмосферного воздуха в городах: Екатеринбург, Первоуральск, Нижний Тагил, Красноуральск, Серов, Асбест, Полевской, Каменск-Уральский, Ревда, Краснотурьинск, Верхняя Пышма, Реж, Кировград превышений максимальных разовых предельно допустимых концентраций измеряемых загрязняющих веществ не зафиксировано, - говорится в справке о качестве атмосферного воздуха.

Тут надо отметить, что предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества в воздухе, которую замеряют специалисты, это то количество вредных веществ, которое не оказывает плохого действия на нынешнее или будущее поколение людей.

Ограничительные меры в Свердловской области будут действовать до 20 апреля.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Однако Урал - регион промышленный. Заводы в Екатеринбурге как работали, так и работают. Почему же воздух стал чище? Экологи объясняют это тем, что пробок в столице Урала стало меньше.

- По средним аналитическим показателям, до 80-88% выбросов в Екатеринбурге приходится на выбросы от автотранспорта, причем наибольшее количество загрязняющих веществ образуется при затрудненном движении транспортного потока, в пробках, - объясняет Анастасия Кузнецова, руководитель службы экологического контроля Окружной гильдии экологов. - В связи с введенным режимом ограничений, количество транспорта на улицах резко уменьшилось, что несомненно отразилось на качестве воздуха в общем и целом по городу.

При этом по данным из справки министерства природных ресурсов, превышение допустимого уровня концентрации загрязняющих веществ в воздухе Екатеринбурга все же есть, но лишь по одному веществу - оксиду азота.

- При том, что в аналогичное время (2 квартал 2019 года) превышения были зафиксированы на станциях наблюдения в Екатеринбурге по диоксиду азота, диоксиду серы, мелкодисперсной пыли, оксиду углерода, оксиду серы, - добавляет Анастасия Кузнецова.