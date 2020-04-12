2020-04-12T11:48:05+03:00
Общество

«До 80-88% выбросов приходится на автотранспорт»: эколог о том, как изменился воздух в Екатеринбурге из-за самоизоляции

Из-за того, что исчезли заторы на дорогах столицы Урала, в воздухе стало меньше загрязняющих веществ
Данил СВЕЧКОВ
Поделиться:
Уже две недели в Свердловской области действует режим самоизоляции.Уже две недели в Свердловской области действует режим самоизоляции.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Из-за карантина воздух в Италии стал чище, а в каналы Венеции вдруг вернулись лебеди. Машины не ездят, люди на улицу не выходят, никто не мусорит и не загрязняет городскую среду, вот экология и радуется. А что в это же время с нею происходит в Екатеринбурге? Ведь у нас тоже работает режим самоизоляции - ответственные горожане стараются из дома лишний раз не выходить. Да и машин на дорогах стало меньше - сервис Яндекс.Пробки вторую неделю показывает то 1, то 2 балла. Заторов нет.

Если говорить об атмосферном загрязнении, то «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщает однозначно «Предупреждения нет». То есть воздух чист.

Общественный транспорт по городу продолжает ходить. А вот машин стало меньше, чем обычно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Общественный транспорт по городу продолжает ходить. А вот машин стало меньше, чем обычно.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Похожую информацию сообщает и Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области.

- С 00.00 до 12.00 часов (по данным на 10 апреля, - Ред.) в районе расположения автоматических станций контроля за загрязнением атмосферного воздуха в городах: Екатеринбург, Первоуральск, Нижний Тагил, Красноуральск, Серов, Асбест, Полевской, Каменск-Уральский, Ревда, Краснотурьинск, Верхняя Пышма, Реж, Кировград превышений максимальных разовых предельно допустимых концентраций измеряемых загрязняющих веществ не зафиксировано, - говорится в справке о качестве атмосферного воздуха.

Тут надо отметить, что предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества в воздухе, которую замеряют специалисты, это то количество вредных веществ, которое не оказывает плохого действия на нынешнее или будущее поколение людей.

Ограничительные меры в Свердловской области будут действовать до 20 апреля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ограничительные меры в Свердловской области будут действовать до 20 апреля.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Однако Урал - регион промышленный. Заводы в Екатеринбурге как работали, так и работают. Почему же воздух стал чище? Экологи объясняют это тем, что пробок в столице Урала стало меньше.

- По средним аналитическим показателям, до 80-88% выбросов в Екатеринбурге приходится на выбросы от автотранспорта, причем наибольшее количество загрязняющих веществ образуется при затрудненном движении транспортного потока, в пробках, - объясняет Анастасия Кузнецова, руководитель службы экологического контроля Окружной гильдии экологов. - В связи с введенным режимом ограничений, количество транспорта на улицах резко уменьшилось, что несомненно отразилось на качестве воздуха в общем и целом по городу.

При этом по данным из справки министерства природных ресурсов, превышение допустимого уровня концентрации загрязняющих веществ в воздухе Екатеринбурга все же есть, но лишь по одному веществу - оксиду азота.

- При том, что в аналогичное время (2 квартал 2019 года) превышения были зафиксированы на станциях наблюдения в Екатеринбурге по диоксиду азота, диоксиду серы, мелкодисперсной пыли, оксиду углерода, оксиду серы, - добавляет Анастасия Кузнецова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Советы юриста на время карантина: Как добыть справку для перемещения по городу, спастись от соседа-стукача и не влететь на штраф за прогулку с ребенком
На главные вопросы россиян во время самоизоляции отвечаем вместе с почетным адвокатом России Леонидом Ольшанским
Новости 24
В Нижней Туре из горящего дома эвакуировали 15 человек
Под Березовским рыбак погиб, провалившись под лед
Знаменитый пианист Денис Мацуев посоветовал жителям Свердловской области оставаться дома
Медики начали измерять температуру верующим Екатеринбурга у Храма-на-Крови
В Ревде телефонный мошенник, представившись следователем, обманул пенсионерку на 640 тысяч рублей
Свердловский оперштаб по борьбе с коронавирусом предупредил о новом виде мошенничества
Духовный лидер мусульман призвал свердловчан, исповедующих ислам, остаться дома
«Он тяжело болел»: в субботу из больницы Екатеринбурга выписали 65-летнего мужчину, победившего коронавирус
Коммунальщикам удалось ликвидировать аварию на Челюскинцев
В Екатеринбурге полиция поймала «закладчиков», у которых было больше двух килограммов наркотиков
Губернатор заверил уральцев, что бояться повышения цен после снятия ограничения из-за коронавируса не нужно
На Урале перед началом смены всем должны измерять температуру: теперь официально